Sony, PlayStation 5 İçin Resmi Sitesinde Bir Sayfa Oluşturdu

Yeni konsolu için artık gün saymaya başlayan teknoloji firması Sony, PlayStation 5 için resmi internet sitesinde bir sayfa oluşturdu. Oluşturulan bu sayfa, yeni konsolun beklenenden daha erken gelebileceğine dair söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Microsoft’un yeni Xbox konsolunun ilk gösterimini yapmasının ardından PlayStation hayranları, Sony’nin yeni konsolunu ne zaman göstereceğini merakla bekliyorlardı. Şimdiye kadar Sony’nin yeni konsolunun fiyatı ve çıkış tarihine dair birçok iddia ortaya atılmıştı ancak yaşanan yeni bir gelişme, yeni konsolun beklenenden daha erken gelebileceğini gösteriyor.

Bir süredir yeni konsolu merakla beklenen Sony, PlayStation 5 için resmi internet sitesinde bir sayfa oluşturdu. Yaşanan bu gelişme, pek çok kişinin aklına "Yakın zamanda bir lansman mı gelecek?" sorusunu getirdi. Çok sayıda kaynak, yeni konsolun bu ay resmen tanıtılacağını öne sürüyor ve bu internet sitesi olayı, bunun doğru olabileceğini gösteriyor.

‘Yeni nesil PlayStation’ı tamamen ortaya çıkarmak için hazır değiliz’

İlgili sayfada, Sony’nin aylardır üzerinde çalıştığı konsol hakkında çok az bilgi yer alıyor. Yine de yaşanan bu durum, Reddit’teki bazı kullanıcıları harekete geçirdi ve konsolun gelmek üzere olduğuna dair başlıklar açılmaya başlandı. Sayfada yer alan mesaj ise tam olarak şu şekilde:

“PlayStation 5'ten bekleyebileceğiniz inanılmaz özelliklerin bazılarını paylaşmaya başladık ancak yeni nesil PlayStation'ı tamamen ortaya çıkarmaya hazır değiliz. PS5 çıkış tarihi, PS5 fiyatı ve yakında çıkacak PS5 lansman oyunlarıyla ilgili haberler dâhil olmak üzere duyurduğumuz güncellemeleri ilk alanlardan biri olmak için aşağıdan kaydolun.”

İnternet sitesinin hem İngilizce hem de Almanca versiyonları, ilk keşfedildikleri anda Reddit’te yayınlandı. Sitelerde yer alan bilgilerin, diller dışında aynı olduğu da göze çarpıyor. Bu noktada sayfa, yalnızca doğrudan ilgili bağlantıya giderek bulunabiliyor. Yani ana sayfada veya internet sitesinde yer alan herhangi bir menüde bu sayfa hakkında bilgi bulunmuyor.

Sayfada yeni konsolun özelliklerine, fiyatına veya tanıtım tarihine dair net bir bilginin bulunmadığını tekrardan hatırlatalım. Bununla birlikte kullanıcılar, yeni güncellemelerden anında haberdar olmak için siteye kaydolabiliyorlar. Son olarak sizler de Sony’nin resmi PS5 sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.