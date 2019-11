Xbox Patronundan Project Scarlett'le İlgili Önemli Açıklama

Xbox Patronu Phil Spencer, katıldığı bir röportajda önemli açıklamalar yaptı. Xbox Project Scarlett ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Spencer, yeni konsolun fiyatının PlayStation 5'e çok yakın olacağını ima etti.

ABD'li teknoloji devi Microsoft ile Japonya'nın en önemli teknoloji üreticilerinden Sony, 2020 yılında oyunseverleri bir hayli meşgul edecek. Çünkü iki dev şirket, oyun konsollarının en yeni sürümlerini önümüzdeki yıl içerisinde duyuracaklar ve yapılacak olan tanıtımlara kadar geçen sürede de pek çok açıklama yapılacak. Bu süreç, oyunseverleri de yakından ilgilendirecek.

Hem yeni Xbox hem de PlayStation 5'le ilgili pek çok bilgi bugüne dek açıklandı. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bu iki konsol hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yeni oyun konsollarının fiyatının ne olacağı. Özellikle Sony tarafından yapılan açıklamalar, PlayStation 5'in oyun sektöründe devrim yaratacağı yönünde. Bu da akıllara "PlayStation 5'in fiyatı çok mu yüksek olacak?" sorusunu getirmiyor değil.

Yeni oyun konsollarının özellikle fiyatı konusunda uzunca bir süre daha bilgi sahibi olamayacağımız kesin ancak geçtiğimiz günlerde Xbox'ın bir numaralı ismi Phil Spencer, verdiği bir röportajda ilginç bir açıklama yaptı. Spencer'ın yaptığı açıklamalar Xbox Project Scarlett'in fiyat ve donanımsal özellikler konusunda PlayStation 5'e yakın olacağını gösteriyor. Zira yapılan açıklamada, "Güç ya da fiyat konusunda pozisyonumuzun dışına çıkmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Fiyat, diğer her alanda olduğu gibi oyun konsolu konusunda da büyük bir önem arz ediyor. Üstelik bu önem, her iki konsol birbirine yakın dönemde piyasaya sürüldüğünde çok daha önemli hale geliyor. Bu durumu tarihten de örneklendirebiliriz. Şöyle ki; PlayStation 3, 599 dolarla piyasaya sürüldüğünde satışlar ciddi anlamda düşüktü. 2013 yılına geldiğimizde ise PlayStation 4; 399 dolar, Xbox One ise 499 dolar karşılığında satışa sunuldu. Bu da Xbox One'ın satışlarını doğrudan etkiledi.

Yeni Xbox'ın fiyatı ne kadar olacak?

Spencer, röportajında bu konuya da değindi ve şu cümleleri kurdu; "Şimdiki neslin çıkış dönemlerini hatırlayın. 100 dolar daha pahalıydık ve daha güçsüzdük. Pazarda lider olmak istiyoruz ve bunun için, sektörün en iyilerinin olduğu ekibimizle Project Scarlett'i başlattık.". Bu açıklama, Microsoft'un dünyanın en pahalı oyun konsolunu üretmek istemediğini ancak donanımsal açıdan da taviz vermek istemediklerini gözler önüne seriyor.

Yapılan açıklamalar, Xbox Project Scarlett'in PlayStation 5'e büyük oranda benzer olacağını gösteriyor. Peki oyunseverler hangi oyun konsolunu seçecek? Fiyatların ve donanımın birbirine fazlasıyla yakın olacağını kabul edersek ortaya çıkan sonuç, daha şık tasarımı ve oyun fiyatların daha belirleyici olabileceğini gösteriyor. Bakalım oyunseverlerin tercihi hangi konsoldan yana olacak?