Xbox Series S'in Işın İzleme Performansı Test Edildi

Oyun dünyasında son yılların en büyük gelişmelerinden bir tanesi olan ışın izleme teknolojisi Watch Dogs: Legion ile Xbox Series S'te test edildi. Series X'e göre daha düşük donanım özelliklerine sahip olan konsolun oldukça etkileyici sonuçlar verdiği belirtildi.

Ubisoft, geçtiğimiz ayın sonlarında Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion'ı PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlamıştı. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X / Series S konsollarına da geleceği açıklanmıştı.

Tabii harita olarak Londra'nın baz alındığı oyunun, şu anki nesil ve yeni nesil konsollarda sunduğu çok bariz bir fark var: ışın izleme teknolojisi. Üstelik bu teknolojinin oyundaki kullanımının çok güzel gösterilebildiği yerler de bulunuyor. The Verge'den Tom Warren da oyundaki ışın izleme teknolojisinin Xbox Series S'te nasıl göründüğünü bizzat kendisi test etmiş.

Xbox Series S'te ışın izleme teknolojisi

Tom Warren'a göre oyunda ışın izleme teknolojisinin en net gösterilebileceği noktalardan bir tanesi Piccadilly Circus. Haritanın bu noktasında büyük ekranlar, yansıma yapabilecek su birikintileri, neon ışıklı tabelalar bulunuyor. Yani gece vakitlerin ışın izleme teknolojisinin gayet net bir şekilde görülebileceği alanlardan bir tanesi.

The Verge yazarı, 299 dolarlık fiyat etiketine sahip Xbox Series S'in 1080p 30 FPS'de çalışmasına rağmen oldukça iyi bir iş çıkardığını dile getiriyor. Series S'te oyunun render'ı 4K olmasa da konsol, görüntü kalitesini 1080p'den 4K'ya çıkarıyor. Warren, ayrıca etkileyici sonuçlar almasında oyunu oynadığı OLED TV'nin de etkisinin olduğunu dile getiriyor.

Yazar, ışın izleme teknolojisini Xbox Series S'e ek olarak daha yüksek özelliklere sahip Xbox Series X ve Intel Core i9-10900K işlemcili, NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartlı PC'de de test ettiğini söylüyor. Warren, bu donanımlar sayesinde en yüksek sonucun PC'de alındığını ancak Series X'in de PC'ye oldukça yakın sonuçlar verdiğini ifade ediyor.