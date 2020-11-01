Watch Dogs: Legion'da Oynanabilir Pedofili Karakter Gözüktü

Ubisoft'un 29 Ekim'de çıkan yeni yapımı Watch Dogs: Legion, bu kez oynanabilir pedofili bir karakteriyle gündeme geldi. Oyunun rastgele özellik dağıtma sistemi bu kez yanlış çalışarak bir kadını pedofili çocuk doktoruna çevirdi.

Bazı oyuncuların sevdiği, bazı oyuncularınsa hiç yaklaşmadığı Watch Dogs serisi geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuna kavuşmuştu. Yeni oyun, serinin üçüncü oyunu olan Watch Dogs: Legion'du. Bugüne kadar yayınlanan fragmanlarında Watch Dogs: Legion'un seriye bambaşka bir hava kattığını görüyorduk.

Ancak Ubisoft'un yeni yapımı pek de fragmanlardaki gibi gerçeğe yansımadı. 29 Ekim'de çıkış yapan oyun, özellikle sokaktaki herkesi bir anda ajana dönüştürebildiğimizden dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun yanı sıra oyun, ilk çıktığı günlerde Xbox One oyuncularına aşırı ısınma sorunları yaşattı.

Watch Dogs: Legion'da istenmeyen tesadüf:

Ana bir karakter yerine DeadSec isimli bir grubu yönettiğimiz Watch Dogs: Legion'da amacımız, sokakta insanlarla konuşarak kendi grubumuza katılmalarını sağlamak. Bu teklifi kabul eden insanlar da bir anda her şeyi hackleyebiliyor ve tüm silahları kullanabiliyor.

Oyunda sokakta gördüğümüz çoğu insanı grubumuza dâhil edebiliyoruz. Bununla birlikte bir insanı seçmek için elbette onun geçmişine ve hikâyesine de bir bakış atabiliyoruz. İşte bir oyuncu tam da bir insanı gruba katmak üzere incelerken oldukça kötü bir şeyle karşılaştı.

Oynanabilir pedofili karakter:

Watch Dogs: Legion'da Londra sokaklarında bir kadının mesleği 'çocuk doktoru' olarak belirtiliyordu. Ancak kişinin açıklamasında 'Hastayla şahsi münasebetini bitirdi.' ifadesine yer veriyordu. Bir çocuk doktorunun hastasının çocuk olduğu düşünüldüğündeyse kadının pedofili olduğu gerçeği ortaya çıkıyordu. Karakter gruba eklendiğindeyse bu karakter oyuncu tarafından oynanabilecekti.

Ubisoft, kişinin bu bilgilerini çok yüksek ihtimalle bilerek ve isteyerek bu şekilde düzenlemedi. Zira oyunda gördüğümüz karakterlerin meslekleri ve açıklamaları rastgele bir şekilde dağıtılıyor. Ancak oyunda böyle bir kombinasyonun görülebilmesi şirketin kombinasyonları peke de derinlemesine düşünmediğini gösteriyor.