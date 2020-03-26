Xbox Series X'in Grafik Kartı Kaynak Kodu Sızdırıldı

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Bir Hacker, Xbox Series X'in Grafik Kartı Kaynak Kodunu Çalıp Sızdırdı

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Bir hacker, Microsoft'un sahibi olduğu Xbox Series X'in grafik kartı kaynak kodunu çalıp yine Microsoft'un depolama hizmeti GitHub'da sızdırdı. AMD, sızıntıdan Navi GPU'ların da etkilendiğini açıkladı.

AMD, bir hacker'ın Xbox Series X ile ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki bazı grafik kartlarının kaynak kodunu çaldığını açıkladı. Hacker, AMD'nin Navi 10, Navi 21 ve Arden GPU'larının ayrıntılarını da içeren kaynak kodunu GitHub'da yayınladı.

AMD'nin Arden GPU'sunun Microsoft'un yeni nesil Xbox Series X konsolunda kullanılacak grafik kartının kod adı olduğuna inanılıyor. Geçtiğimiz aralık ayında da Arden GPU'sunun test dosyaları yine GitHub'da sızdırılmıştı.

xbox series x

Hacker, TorrentFreak ile yaptığı röportajda bilgileri satamadıkları takdirde hepsini sızdırmayacaklarını öne sürdü. Kaynak kodunun kısmi olup olmadığı veya AMD'nin gelecekteki GPU'larının güvenliğini etkileyip etkilemeyeceği net değil ancak şirket durumdan çok endişe duyuyor gibi görünmüyor.
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AMD yaptığı açıklamada, "Failin henüz sızdırmadığı ek dosyalara sahip olduğunun farkındayız. Ancak çalınan grafik kaynak kodlarının grafik ürünlerimizin rekabet gücünün veya güvenliğinin merkezi olmadığına inanıyoruz." dedi. AMD'nin duruşuna bakılırsa, çalınan bilgiler Xbox Series X veya diğer ürünlerin lansmanlarını etkilemeyecek. Yine de, hassas dosyalar içerebilen bu tarz sızıntılar ürün güvenliğini tehdit edebiliyor.

Kaynak : https://www.engadget.com/2020-03-25-hacker-steals-source-code-for-xbox-series-x-graphics.html
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