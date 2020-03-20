Microsoft, bilgisayar ve Xbox Series X oyunlarının grafiklerini birleştirecek geliştirme aracı DirectX 12 Ultimate’i duyurdu. DX12 Ultimate, Nvidia ve AMD ekran kartları için oyunların optimize edilmesini kolaylaştıracak.

Microsoft, oyun ve multimedya grafik teknolojisinde kendi geliştirme standartlarını belirleyen yazılım programlama arayüzü DirectX 12’nin yeni bir sürümünü yayınladı. DirectX 12 Ultimate (DX12 Ultimate) ile beraber Xbox platformunun özellikleri ile Windows'un oyun yetenekleri birleştiriliyor.

DX12 Ultimate, standart DX12’ye göre büyük değişiklikler getirmiyor. DX12 Ultimate, Xbox Series X oyunlarının Nvidia ve AMD ekran kartları için oyunların optimize edilmesini kolaylaştıracak bir dizi yazılım geliştirmesini bir araya getiriyor. API, aynı zamanda eski bilgisayar ve Xbox donanım desteklerini korumaya devam ediyor.

Microsoft’un yayınladığı DX12 Ultimate, Nvidia RTX ekran kartını kullanarak değişen oranlı gölgelendirme gibi birçok grafik özelliğinin tek bir platformda desteklenmesini sağlamak için doğru araçları sağlıyor.

DX12 Ultimate kullanılarak oyunlar, çeşitli Xbox cihazlarda ve hem AMD hem de Nvidia grafik kartlarında çalıştırılabilir. AMD, yaptığı açıklama ile DX12 Ultimate’e destek verdiğini söyledi. Microsoft ile daha yakından çalışan Nvidia’nın hemen hemen bütün grafik kartları DX12 Ultimate’i desteklerken, AMD’nin sadece yeni grafik kartları DX12 Ultimate’i destekleyecek.

DX12 Ultimate, daha iyi görünen oyunların geliştirilmesine yol açarken, aynı zamanda yüksek seviyeli donanım gerektiren grafikler elde etmek için sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.