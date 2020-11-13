PlayStation 5'te İlk Günden İndirme Hatası Ortaya Çıktı

PlayStation 5 dün itibarıyla sayılı ülkede satışa çıktı ve daha ilk günden "İndirilemiyor, Kopyalanamıyor" hatası baş gösterdi. Neyseki şu an için hata kolaylıkla çözülüyor gibi görünüyor.

Sony’nın çiçeği burnunda oyun konsolu PlayStation 5, dün itibarıyla ABD ve birkaç ülkede satışa sunuldu. PlayStation 5 de her yeni teknolojik ürün gibi tüketicilerle buluşur buluşmaz birkaç sorun ortaya çıkardı. Şu an için bu sorunlardan en sık karşılaşılanının CE-107867-9 kodlu hata olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 5’lerine kavuşan oyunseverlerin yeni bir oyun indirirken karşılaştıkları CE-107867-9 kodlu hatada, oyunun indirilemediği ya da kopyalanamadığı belirtiliyor. Hemen aşağıda ise “Bir şeyler ters gitti” yazısı ve “Tekrar deneyin” butonu yer alıyor. Neyseki bu sorun, en azından şu an için kronik bir problem teşkil etmiyor.

İndirmeyi ister yeni başlatmış olun, ister oyunun yarısından fazlasını indirmiş olun, “Yeniden deneyin” butonuna bastığınızda indirme işlemi kaldığı yerden devam edecektir. Ancak yeniden denediğinde de aynı sonuçla karşılaşan bazı oyuncular da bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre CE-107867-9 kodlu hatayı alan ve yeniden denediğinde hatayı almaya devam eden oyunseverler, PlayStation 5’i ve bağlı olduğu yönlendirici ile modemi yeniden başlatarak internet bağlantısını sıfırlayabilir ve ardından istedikleri oyunu indirebilirler. CE-107867-9 hatası ile yarıda kalan indirmelerde PlayStation 5’inizi yeniden başlatmış olsanız dahi indirme işlemine kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Sony, CE-107867-9 kodlu hata için somut bir neden açıklamamış olsa da PlayStation Network hizmetinin çok ciddi bir yoğunluğa ulaştığı ve hatanın da bundan kaynaklı gerçekleşiyor olabileceği ifade ediliyor.