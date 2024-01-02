2023'ün en başarılı yapımlarından olan Baldur's Gate 3'ü Xbox Series X/S'te oynayan oyuncular, ilerlemelerinin durup dururken kaybolduğunu paylaşmaya başladı. Larian, sorunu çözmeye çalışıyor.

Baldur's Gate 3, uzun zamandır rol yapma oyunları pazarında eksikliği hissedilen tur bazlı D&D eksikliğini gidermiş ve çok sayıda ödüle de kavuşmuştu. Ancak görünen o ki oyunu Xbox Series X ve S'te oynayanlar, ilerlemelerinin kendi kendine kaybolması gibi ciddi bir sorunla karşı karşıyalar.

Oyunun geliştiricisi olan Larian Studios, sorunun en kısa sürede çözülebilmesi için çalışmalara başladığını belirtirken, Microsoft ise uygun bir çözüm bulunana kadar biraz zaman geçebileceğini ifade etti. Sorunun nedeni ise donanımın içindeki bir yazılım.

Sorunun çözülmesi zaman alabilir.

Baldur's Gate 3'ü yeni nesil Xbox'larda oynarken "kaydet ve çık" seçeneği kullanıldığında oyun doğru düzgün kaydedilmeyebiliyor. Nedeniyse kayıt dosyası daha diskinize tam olarak yazılmadan oyunun kapanmış olması. Microsoft bu durumun farkında olduklarını ve düzeltmeye çalıştıklarını ifade ediyor. O zamana kadar bu konsollarda BG 3 oynuyorsanız kaydetme ve oyundan çıkış işlemlerini ayrı ayrı yapmanız daha güvenli olabilir.

Larian, oyunculara alternatifler sundu

Oyunun geliştiricisi olan Larian Studios, sorunun farkında olduklarını söylerken oyunculara da kayıt dosyasını hem Xbox hem de Larian hesaplarına kaydetmelerini tavsiye etti. Böylece oyuncular, ilerlemelerinin kaybolması durumunda Larian'ın platformundan kayıt dosyalarını indirebilecekler. Larian ayrıca yüklenebilecek kayıt dosyası sayısını da artırmayı planlıyor.

Baldur's Gate 3, Xbox Series X ve S dışında bilgisayarda ve PlayStation 5'te de oynanabiliyor.