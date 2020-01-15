Xbox Series X, Windows Oyunlarını Çalıştırabilecek

Bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Xbox Series X ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, Windows Mode isimli bir mod barındıracak ve Windows işletim sistemine çıkan oyunları çalıştırabilecek.

Microsoft, bu senenin sonunda yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i piyasaya sürmeyi planlıyor. Seneye damgasını vurmayı planlayan PlayStation 5’in rakibi olarak piyasaya sürülecek olan Xbox Series X oyun konsolu ile ilgili bilgiler de internet ortamında dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldüğünde en az bir yıl boyunca exclusive oyun yayınlanmayacağı söylenen Xbox Series X’in oyunları konusunda bir bilgi daha ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, içerisinde Windows Mode isimli bir mod barındıracak ve bu mod, Xbox Series X’in Windows 10 işletim sisteminin özel bir versiyonunu çalıştırabilmesine imkân sağlayacak. Xbox Series X, bu mod sayesinde Windows 10 işletim sistemi için piyasaya sürülen oyunları da çalıştırabilecek.

Windows oyunlarının çoğu çalıştırılabilecek:

Son gelen haberlere göre Microsoft’un yeni oyun konsolu, Windows için yayınlanan oyunların çoğunu çalıştırabilecek. Microsoft Store üzerinde yayınlanan birçok oyunu oyunculara sunacak olan Xbox Series X, Windows 10’un özel bir versiyonunu yürütebileceği için Microsoft Store’da bulunmayan oyunları da oynatabilecek. Raporlarda yeni oyun konsolunun Windows Mode isimli modu açıldığı zaman Steam, Epic Games veya Origin gibi çeşitli oyun mağazalarını da çalıştırabileceği belirtiliyor ancak bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz zira Microsoft, kendi konsolunu rakip mağazalara açmak istemeyecektir.

E3 2020’de tanıtılması planlanan Xbox Series X, muhtemelen bu yılki etkinliğin en dikkat çeken ürünü olacak zira en büyük rakibi olan PlayStation 5 oyun konsolu, Los Angeles’ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte yer almayacak. 9 Haziran ile 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan E3 etkinliğinde görülmesi beklenen Xbox Series X, Windows Mode isimli modu gerçekten içerisinde barındırırsa rakibine karşı büyük bir avantaj elde edecek.