PS5 vs Xbox Series X: Konsol Savaşında Kim Önde Gidiyor?

Haklarında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz rakip oyun konsolları PS5 ve Xbox Series X'in çıkış tarihleri yaklaştıkça hangi konsolun daha iyi olacağına dair merakımız da git gide artıyor. Bu sene sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen konsolların şu ana kadar belli olan özelliklerine bakarsak bu konuda bazı tahminler yürütmek mümkün.

Microsoft da Sony de güncel oyun konsollarını 2013 yılının sonlarında çıkardı. Sony’nin oyun konsolu PS4, 106 milyon adet satıldı. Microsoft ise sadece 46 milyon Xbox One satışı yaparak Sony’nin epey gerisinde kaldı. İki şirketin de ürün satış yoğunluğu 2019 yılında düştü. Bu gayet doğal bir durum çünkü insanlar yeni konsol alma şanslarını bu eski konsollar için değil de bu sene çıkacak yeni PS ve Xbox konsolları için harcamak istiyor.

Satış rakamlarının düşüşünden en çok Sony etkilendi çünkü şirketin satışlarının %21’lik bölümü oyun kategorisine ait. Microsoft’un oyun kategorisindeki ürünleriyse şirketin satışlarının sadece %8’lik bölümünü oluşturuyor ancak ne olursa olsun iki şirket de bu sene piyasaya sunacakları yeni nesil konsolları için büyük efor sarf ediyor. Gelin elimizde olan bilgileri değerlendirip hangi konsolun yarışı önde götürdüğüne bir bakalım.

PS5 hakkında bildiklerimiz:

Sony, henüz konsolun tüm özelliklerini açıklamamış olsa da bazı özellikler şimdiden biliniyor. Bildiğimiz şeylerden biri, konsolun 8 çekirdekli AMD üçüncü nesil 7 nm Zen 2 mimarili işlemci ile gelecek olması. Bunun yanında yeni konsolda GDDR6 bellek kullanılması bekleniyor. GDDR6; PS4 ve Xbox One’da kullanılan GDDR5 belleklerden iki kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.

PS5’in grafik işlemcisi; 8K destekli, 120 Hz yenilenme hızı sağlayan, 3D ses ve ışın izleme gibi teknolojilerin kullanımına olanak tanıyan özel bir AMD Navi ekran kartı olacak. Konsol, veri depolamak için geleneksel sabit disk yerine SSD kullanacak. Bu; cihazı hem daha hızlı hem de biraz daha pahalı kılacak.

Birçok konsol ve bilgisayar kullanıcısı artık oyun ve uygulamaları dijital ortamda satın alıyor olsalar da PS5’te oyunların fiziksel kopyalarının kullanılmasını sağlayacak bir CD sürücü bulunacak. Sanal gerçeklik alanında iddialı olan ve PS5’in PSVR’ı destekleyeceğini onaylayan Sony, yeni konsolda PS4 oyunlarının oynanmasına olanak tanıyacak olsa da daha geniş bir geriye uyumluluk sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz.

PS5’in fiyatı ile bir açıklama yapılmadı fakat fiyatın Xbox Series X’in fiyatıyla aynı ya da daha ucuz olacağı söyleniyor. Bulut oyun özelliği PS Now’ı da destekleyeceği söylenen konsol için şu ana kadar iki oyun duyuruldu: RPG aksiyon oyunu Godfall ve adı henüz bilinmeyen bir Bluepoint Studios oyunu.

Xbox Series X hakkında neler biliyoruz?

Microsoft, geçen ay Xbox Series X’in donanım özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verdi. Yeni Xbox da PS5 gibi AMD Zen 2 işlemci ve özelleştirilmiş bir AMD Navi grafik birimi barındıracak. Konsol, 8K ve ışın izleme gibi teknolojileri destekleyecek. Yine PS5 gibi GDDR6 bellek ve SSD kullanılacak olan Xbox Series X’in işlemci gücünün Xbox One’ınkinden 4 kat ve grafik performansının Xbox One X’ten 2 kat daha iyi olacağı söyleniyor.

Yeni Xbox’ın PS5’le benzer donanım özelliklerine sahip olması, o kadar da şaşırtıcı bir durum değil zira iki konsol için de çıkarılacak birçok oyun olacak. Microsoft’un PSVR’la rekabet etmek için yeni bir VR ekipman çıkarma gibi bir niyeti yok. Hatta yapılan açıklamalara göre Xbox Series One, VR oyunlara göre tasarlanmış bir konsol olmayacak.

Microsoft’un belirttiğine göre bu konsol, yeni serinin sadece ilk versiyonu olacak. Yani yakın gelecekte başka Xbox konsolları da bu seri dâhilinde karşımıza çıkacak. Yine PS5 gibi kendisinden bir önceki konsolun oyunlarını destekleyecek olan Xbox Series X’in de fiyatı hâlâ belli değil. Konsol için çıkacak birkaç oyun duyurulmuş durumda ve Xbox Game Pass hizmeti bu konsol için de hizmet vermeye devam edecek.

Sony, rekabette avantaja sahip:

Geçmişte PS2, PS3 ve PS4’le Microsoft’un Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’ını rekabette geride bırakan Sony, yeni konsoluyla da liderlik koltuğunun sahibi olacak gibi görünüyor. Tabii Microsoft Xbox Series X’in fiyatı, PS5’e göre daha düşük olursa işler değişebilir.