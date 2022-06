Xbox, bugün Bethesda ile birlikte Showcase adını verdiği etkinliğini canlı bir şekilde gerçekleştirdi. Etkinlikte birçok heyecan verici yeni oyun, oyunlara yeni eklenti paketleri ve oyun şirketleriyle yapılan ortaklıklar duyuruldu. Gelin hepsine beraber göz atalım.

Xbox Showcase etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar:

Redfall oynanış videosu yayınlandı

Prey ve Dishonored’ı geliştiren tecrübeli ve ödüllü Arkane Austin stüdyosunun geliştirdiği Redfall, bir açık dünya co-op (eşli) oyundur. 2023 yılında piyasaya sürülecek olan hikâye odaklı bu aksiyon FPS oyununda Refall kasabasına saldıran kana susamış tehditleri ekibinizle birlikte def etmeye çalışıyorsunuz.

Hollow Knight: Silksong, çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass’e geliyor

Tatlı gibi gözüken ancak tatlılığın tam aksine dövüşüp, savaşıp, avlanıp hayatta kalmaya çalıştığınız zorlu bir platform oyunu olan Hollow Knight: Silksong, çıkış gününde Xbox Game Pass’e geliyor.

Xbox’a özel: High on Life

Sevilen animasyon dizisi Rick and Morty’nin yapımcılarının geliştirdiği High on Life, sizin bir çeşit ödül avcısı olduğunuz bir bilim-kurgu oyunu. Oyun Xbox konsollara özel olarak çıkacak ve çıktığı gün Game Pass’te yer alacak.

Riot Games ve Xbox ortaklığı kuruluyor

Showcase etkinliğinde Xbox, Riot Games ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Artık Riot Games oyunları Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift ve Teamfight Tactics, tüm şampiyonlar ve ajanlar açık bir şekilde Game Pass’te yer alacak.

A Plage Tale: Requiem oynanış fragmanı yayınlandı

Sevilen ilk oyun A Plague Tale: Innocence, iki kardeşin engizisyon İspanya’sında kara veba ve engizisyon ile mücadelesini anlatıyordu. Devam oyununda gizlilik temalı oynanış ve sürükleyici bir hikâye deneyimleyeceğiz gibi görünüyor.

Işın izlemeli yeni Forza Motorsport fragmanı

Xbox Game Studios’un sevilen yarış oyunu serisi Forza’nın Motorsport serisi, profesyonel yarış deneyimini en yüksek seviyede yaşayabileceğiniz bir oyun. 2023’ün ilkbahar döneminde gelecek olan yeni Forza Motorsport, gerçek zamanlı ışın izleme ve dinamik ışıklandırmalar ile gerçek hayattan fırlamışçasına grafikler sunacak. Oyun çıkış gününde Game Pass’te de yer alacak.

Microsoft Flight Simulator’e 40. Yıl dönümü ek paketi geliyor

Microsoft’un en uzun franchise’ı olan Flight Simulator, 40. Yılını kutluyor. Bu kutlamanın şerefine 2022’nin Kasım ayında oyunun 40. Yıl Dönümü sürümü geliyor. Bu sürüm Game Pass sahiplerine ücretsiz olacak.

Overwatch 2 yeni resmi fragmanı yayınlandı

Sevilen taktiksel aksiyon oyunu Overwatch’ın devam oyunu olan ve grafiksel geliştirmeler, yeni karakterler, yeni haritalar ve yeni oyun modlar ile bu Ekim ayında piyasaya sürülecek olan Overwatch 2, oynaması ücretsiz olarak geliyor!

Sıra tabanlı rol yapma oyunu Ara: History Untold duyuruldu

Sıra tabanlı rol yapma oyunlarında bir devrim yapacağı iddia edilen Ara: History Untold, Xbox Showcase etkinliğinde resmen duyuruldu. Oyunun hikâyesinde vereceğiniz kararların etrafında oyunun dünyası ve deneyiminiz şekillenecek.

The Elder Scrolls Online: High Isle, Game Pass’e geliyor

The Elder Scrolls Online’ın yeni bölümü olan High Isle’da daha önce keşfedilmemiş topraklara ayak basacaksınız. Oyun, önümüzdeki hafta, 21 Haziran’da Game Pass’e geliyor.

Fallout 76: The Pitt oynanış fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz seneki etkinlikte duyurulan Fallout 76 Expeditions: The Pitt eklenti paketinin oynanış fragmanı yayınlandı. Bu yılın Eylül ayında yayınlanacak olan Fallout 76 ek paketi aynı zamanda Game Pass’e de gelecek.

Forza Horizon 5’e Hot Wheels eklentisi geliyor

Dünya çapında 20 milyonu aşkın oyuncusu bulunan sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5’e yeni bir eklenti paketi geliyor. Hot Wheels temalı bu eklenti paketinde Hot Wheels arabaları ve yarış pistleri bulunacak. Yarış pistleri GTA 5 yarışlarını anımsatıyor.

Ark 2 fragmanı yayınlandı

İlk olarak Steam’de yayınlandığında grafikleriyle tüm bilgisayarları tabiri caizse bağırtan Ark, devam oyunuyla 2023 yılında geliyor. Oyun, çıkış gününde Game Pass’e dahil olacak.

Scorn yeni oynanış videosu ve çıkış tarihi yayınlandı

FPS korku macera nişancı oyunu Scorn için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Bunun yanı sıra Scorn'un 21 Ekim'de Xbox Series X, S ve PC için özel olarak piyasaya sürüleceği açıklandı.

Flintlock: The Siege of Dawn oynanış fragmanı yayınlandı

Nor ve onun gizemli yancısı Enki’ye katıldığınız açık dünya rol yapma oyunu olan Flintlock: The Siege of Dawn’ın yeni oynanış ve duyuru fragmanı yayınlandı. 2023’ün erken dönemlerinde çıkacak olan oyun Xbox One, Series S ve X için çıkacak ve çıkış gününde Game Pass sahiplerinin kütüphanesine eklenecek.

Minecraft Legends duyuruldu

Sevilen sandbox oyunu Minecraft’ın Mojang tarafından geliştirilen yeni oyunu Minecraft Legends, bir aksiyon strateji ve rol yapma oyunu. Oyun, 2023 yılında Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows, Steam, Xbox Series X, S ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

Lightyear Frontier duyuruldu

En basit haliyle bir ‘çiftlik simülatörü’ olan Lightyear Frontier’da daha önce hiçbir yerde görmediğiniz doğal güzelliklerin arasında gizemler keşfederken bir yandan da çiftçilik yapacaksınız. Oyun, 2023’ün bahar döneminde erken erişime açılacak ve çıkış gününde Game Pass sahiplerinin kütüphanesine eklenecek.

Gunfire Reborn duyuruldu

Ekim 2022’de Game Pass’e geleceği de duyurulan Gunfire Reborn, eşli bir nişancı oyunu. Dilerseniz tek kişi de oynayabileceğiniz oyunda 40’tan fazla silah ve 100’den fazla büyüyle savaşabiliyorsunuz.

The Last Case of Benedict Fox duyuruldu

Yeni duyurulan The Last Case of Benedict Fox isimli platform oyununda, kendini dedektif olarak tanıtan Benedict Fox’un geçmişindeki anıları yaşayarak çözmeye çalıştığı gizemlere şahit oluyoruz. Oyun, 2023’ün bahar ayında piyasaya sürülecek ve çıkış gününde Game Pass’e gelecek.

As Dusk Falls çıkış tarihi duyuruldu

İçerisinde ihanet, kurban etme ve azmin bolca bulunduğu interaktif bir dram oyunu olan As Dask Falls’ta dilerseniz arkadaşlarınızla dilerseniz tek olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerin hikâyedeki karakterlere olan etkilerini deneyimliyorsunuz.

Naraka: Bladepoint Xbox Game Pass’e geliyor

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen ve tüm dünyada sevilen uzak doğu temalı battle royale oyunu Naraka: Bladepoint, önümüzdeki hafta 23 Haziran günü Xbox Game Pass’e geliyor.

Grounded tam sürümü çıkış tarihi yayınlandı

Obsidian’ın geliştirdiği Grounded, bundan önce erken erişimdeydi. Oyun, 22 Eylül 2022’de tam sürüm olarak piyasaya sürülecek.

Obsidian’ın yeni oyunu Pentiment’in fragmanı yayınlandı

Obsidian’ın yeni hikâye odaklı platform oyunu olan Pentiment’in de fragmanı yayınlandı. Ortaçağ’da geçen oyun, çıkışıyla birlikte Game Pass sahiplerinin kütüphanesine eklenecek.

Ereban: Shadow Legacy duyuruldu

Robot Games tarafından geliştirilen Ereban: Shadow Legacy, unutulmuş bir ırkın son temsilcisi olan Ayana karakterini oynadığınız hızlı tempolu, gizlilik temalı platform oyunudur. Mistik gölge güçlerini ve yüksek teknoloji aletlerini kullanarak ve geçmişinizle ilgili gerçeği öğrenen Ayana, dünyayı kurtarmak zorunda.

Diablo 4 Necromancer sınıfı resmen duyuruldu

Hem mobil hem de PC’ye çıkan Diablo Immortal’ın ardından hayranlar Diablo 4’e dair de gelişmeler bekliyordu. İşte karşınızda Diablo 4’e yeni gelecek olan sınıf: Necromancer.

Sea of Thieves 7. Sezon geliyor: Captains of Adventure

Sevilen korsan temalı rol yapma oyunu Sea of Thieves’ın yeni hikâye sezonu Captains of Adventure için yeni bir fragman yayınlandı.

Ravenlok duyuruldu

Sıkıntılı bir krallıkta yaşayan genç bir kızın hikâyesini anlatan Ravenlok, aksiyon dolu bir ‘peri masalı’ olarak tanımlanıyor. 2023’te piyasaya sürülecek olan oyun Game Pass sahiplerinin kütüphanesine çıkış gününde eklenecek.

Yeni gizem ve macera oyunuc COCOON duyuruldu

LIMBO ve INSIDE efsanelerinde çalışmış Jeppe Carlsen’in tasarladığı yeni aksiyon-macera ve gizem oyunu COCOON, resmen duyuruldu.

Wo Long: Fallen Dynasty duyuruldu

Team Ninja’nın geliştirdiği son oyun olan Wo Long: Fallen Dynasty, Feodal Japonya’da geçen bir canavar katletme oyunudur. 2023’ün başında çıkacak olan oyun, çıkışıyla birlikte Game Pass sahiplerinin kütüphanesine eklenecek.

Persona Collection, PC’ye ve Game Pass’e geliyor

Sevilen franchise Persona sonunda Xbox konsollarına çıkıyor. Persona'nın ana oyunları Persona 3, Persona 4 ve Persona 5 Royal artık sadece PlayStation'a özel olmayacak. Persona oyunları, bu yıl Xbox Game Pass'te ve PC’de çıkış yapacaklar.

Xbox, Hideo Kojima ile ortaklık kurduğunu duyurdu

Metal Gear Solid ve Death Stranding yaratıcısı Hideo Kojima, ekibinin Xbox ile henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalışacağını duyurdu. Oyun dünyasında bu yeni oyunun Silent Hill olacağı tahmin ediliyor.

Starfield resmi oynanış videosu yayınlandı

Bethesda'nın uzun zamandır beklenen galaksiler arası rol yapma oyunu Starfield için sonunda bir oynanış videosu yayınlandı. Starfield, 2023'te piyasaya sürülecek ve çıkış gününde Game Pass’e gelecek.

Böylelikle Xbox Showcase 2022 etkinliğinde tanıtılan ve duyurulan her şeyi sizlere tanıtılma sırasıyla aktarmış olduk. Tanıtılan oyunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.