Xbox'ın bağımsız oyun odaklı resmi hesabı ID@Xbox, sosyal medyada yılın en iyi bağımsız oyunlarını kutlamak için bir görüntü paylaştı. Ancak bu görüntünün hatalarla dolu bir yapay zekâ görseli olduğu anlaşıldı. Microsoft, gelen tepkilerin ardından gönderiyi kaldırdı.

DALL-E ve Midjourney başta olmak üzere görsel üreten yapay zekâ araçları, son zamanlarda ciddi anlamda gelişerek gerçeğinden ayırt edemediğimiz görseller oluşturmaya başladı. Ancak ara sıra bu tarz modellerin hatalar yaptığını görüyorduk. Öte yandan büyük şirketlerin bu şekilde görseller oluşturması, hele de hatalılarsa büyük tepki çekiyordu.

Bu tarz bir olay, yapay zekâ konusunda da öne çıkan teknoloji devi Microsoft’ta yaşandı. Şirket, Xbox’a ait bir sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcıların bu fotoğrafı yapay zekânın oluşturduğunu anlaması uzun sürmedi.

Xbox tarafından paylaşılan hatalarla dolu bu görsel, kısa sürede kaldırıldı

Yukarıdaki ekran görüntüsünden “ID@Xbox” hesabının yaptığı paylaşımı görebilirsiniz. Bu, Xbox’ın bağımsız oyunlara odaklı resmî hesabı. Yılın en iyi bağımsız oyunlarını kutlamak isteyen şirket, bu görseli, “Bağımsız (indie) harikalar diyarında yürüyoruz. Bu yılki favori bağımsız oyununuz neydi?” ifadeleriyle paylaştı.

İlk bakışta bu görsel masum görünüyor. Ancak biraz detaylı incelediğimizde hemen yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu anlayabiliyoruz çünkü komik hatalarla dolu. Çocuklardan birinin bıyığının olması, bozuk yüzler, ID yazısında oturan adamın üst dudağının yerinde diş yer alması bu hatalardan bazıları. Şirket, bu durum fark edildikten sonra hemen gönderiyi kaldırdı.

Gönderi, kullanıcılardan büyük tepki çekti

Tahmin edebileceğiniz gibi böyle hatalarla dolu “ucuz” bir görsel kısa sürede tepki çekti. Bunda şaşıracak bir şey yok. Milyar dolarlık Microsoft’un Xbox tarafındaki 125 bin takipçili bir resmî hesapta böyle bir şeyin paylaşılması pek normal değil. Özellikle şirketin yapay zekâya milyar dolarlar yatırdığını düşünürsek daha da garip.

Kullanıcılar, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda hem dalga geçti hem de şirketi gerçek sanatçılarla çalışmadığı için eleştirdi. Bir kullanıcı, “Yapay zekâyı kullanmanın ‘bağımsız geliştiricileri umursamıyoruz’ demekten farkı yok” derken bir başkası ise “Reklam yapması için bir sanatçıyı işe alamıyorsanız bunu bağımsız geliştiricilere de yapabileceğinizi düşünüyorum.” İfadelerini kullandı. Gönderiyi sessiz sedasız kaldıran şirket, henüz bir açıklama yapmadı.