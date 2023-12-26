Microsoft, bedavaya DALL-E 3 ve GPT-4 kullanmanızı sağlayan ChatGPT benzeri yapay zekâ sohbet botu Copilot'un kendi uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama şimdilik yalnızca Android'de var.

Microsoft’un yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot, şimdiye kadar Edge veya Bing mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyordu. Daha önceden Bing Chat olarak adlandırılan ancak geçtiğimiz ay Copilot ismini alan bu modelin kendine ait bir uygulaması yoktu.

Ancak bu durum değişti. Teknoloji devi, Copilot’un kendi uygulamasını Play Store üzerinden sessiz sedasız kullanıma sundu. Uygulama şimdilik yalnızca Android’de var.

Copilot, GPT-4 ve DALL-E 3’e bedava erişmenizi sağlıyor

Copilot uygulaması, tıpkı ChatGPT’ninkine benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden soru sorma ve görsel oluşturma gibi işlevlere ulaşabiliyor. Copilot’un OpenAI’ın dil modeli GPT-4’e ve görsel oluşturma aracı DALL-E 3’e bedava erişim sunduğunu belirtelim. Bu büyük bir avantaj çünkü ChatGPT üzerinden bu modelleri kullanmak için para ödemeniz gerekiyor.

Copilot uygulaması nasıl indirilir?

Microsoft Copilot uygulamasını indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Uygulamayı isterseniz giriş yapmadan da kullanabiliyorsunuz. Ancak şirket, giriş yapmanın daha uzun konuşmalar yapmanızı ve daha fazla soru sormanızı sağlayacağını söylüyor.

Uygulamayı kullanırken GPT-4’ü açıp kapamanızı sağlayan bir buton karşınıza çıkıyor. Bu buton, sohbet botunun daha yaratıcı ve iyi cevaplar vermesine olanak tanıyor. Ancak bu şekilde verilen cevaplar normalden biraz daha yavaş olacak.

iOS’e ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok

Copilot uygulaması, gelen bilgilere göre bir haftadır Android için kullanımda. Ancak iOS için yayımlanmadı. Şirketten konuya ilişkin bir açıklama yok. Ancak Android’e gelmesi nedeniyle yakın zamanda iOS’e ekleneceğini tahmin edebiliriz.