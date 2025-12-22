Tümü Webekno
Xbox Wrapped 2025, Microsoft para vermek istemediği için iptal edildi

Yeni bir iddiaya göre Xbox, 2025 için yıl sonu “Wrapped” özetini iptal etti. Nedeni pazarlama bütçesi kısıtları ve odağın 2026’daki büyük planlara kaydırılması.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Eurogamer’ın aktardığı habere göre Microsoft, 2025 yılı için planlanan Xbox Wrapped (yıl özeti) içeriğini yayınlamama kararı aldı. Kararın arkasında, pazarlama bütçesindeki kısıtlamalar gösteriliyor. Henüz Microsoft’tan resmi bir doğrulama gelmiş değil.

Xbox Wrapped, önceki yıllarda oyunculara oynadıkları oyunlar, harcanan süreler ve başarımlar gibi kişisel istatistikleri sunuyordu. Bu yüzden iptal kararı, özellikle sosyal medyada özetlerini paylaşmayı seven oyuncular arasında hayal kırıklığı yarattı.

Öte yandan habere göre Microsoft, asıl odağını 2026’ya çevirmiş durumda. Xbox markasının 25. yılı, Halo ve Bethesda gibi önemli markaların yıldönümleri nedeniyle şirketin pazarlama bütçesini büyük etkinlikler ve duyurular için sakladığı belirtiliyor. Xbox Wrapped’in geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

