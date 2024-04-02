Xbox mühendislerinin, çeşitli konularda oyunculara yardımcı olabilecek bir sohbet botu üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

Microsoft, destek işlemlerini otomatik hâle getirmek amacıyla yapay zekâdan güç alan bir Xbox sohbet botu geliştiriyor. Firmaya yakın kaynaklara göre teknoloji devi, destek taleplerine göre hareket eden, animasyonlu bir sanal sohbet botunu oyuncuların hizmetine sunacak. Bu sohbet botu, Microsoft'un daha büyük ölçekli yapay zekâ girişimlerinin de bir parçası olma potansiyeline sahip.

Xbox'ın sohbet botu, Microsoft'un Xbox ekosistemi ve ağı ile ilgili destek dökümanlarına erişebilecek. Böylece sorulara uygun cevapları vererek oyuncuları yönlendirebilecek. Hatta sohbet botunun oyun iade işlemlerini de gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

Şimdilik testler şirket içinde yapılıyor

Microsoft, şimdilik sohbet botunu şirket içerisinde test ediyor ancak yakın zamanda bu test ekibini genişletmiş durumda. Bu da kendisini yakın zamanda daha detaylı olarak görebileceğimizin bir işareti olarak kabul ediliyor. Xbox Oyun Yapay Zekâsı Genel Müdürü Haiyan Zhang, "Xbox Destek konularını sesli veya yazılı olarak sorgulayabilen, animasyonlu bir iç prototip olan Xbox Destek Sanal Aracını test ediyoruz." ifadelerini kullandı. Zhang ayrıca bu araç sayesinde oyuncuların daha hızlı şekilde desteğe ulaşabileceklerini ifade etti.

Hâlihazırda Vodafone ve PwC gibi dev markalara da Azure AI Bot hizmetleri ile yapay zekâ sohbet botları sunan Microsoft, bu gelişme ile birlikte oyunlarda yapay zekâ kullanımını artırmak için gerçekleştirdiği girişimlerini de ilerletmiş oldu. Firmanın Copilot'u da benzer şekilde kullanmak istediği biliniyor. Sene başındaki "Xbox Everywhere" etkinliğinde de yapay zekâ araçlarına önem verileceği belirtilmişti.