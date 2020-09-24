Xbox, Oyunların Önceden İndirilmesine İzin Verecek

Xbox işletim sisteminde yeni bir özellik keşfedildi. Xbox uygulamasının Android beta sürümünde görünen bu özellik, piyasaya sürülmemiş bir oyunun bile konsola önceden indirilmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular, bir oyunu satın almadan ya da yayınlanmadan indirip, oyunun çıkış tarihinde doğrudan oynamaya başlayabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Xbox işletim sistemine yeni bir özellik eklediği açığa çıktı. Lords of Gaming aracılığıyla ortaya çıkarılan bu özellik, oyuncuların satın almadıkları bir oyunu bile Xbox'larına önceden indirebileceklerini gösteriyor. Şu an için Xbox uygulamasının Android beta sürümünde deneyimlenebilen özellik, ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak gibi görünüyor.

Xbox'ın yeni özelliği, pek çok oyunsever için hayat kolaylaştırıcı olacak. Çünkü özellikle de geniş bant internet hızının düşük olduğu ülkelerdeki oyunseverler, yeni bir oyunu satın aldıktan sonra uzun bir süre beklemek zorunda kalıyorlar. Elbette oyunların boyutlarının giderek büyüdüklerini de düşünecek olursak, çıkmamış bir oyunu bile indirmek oldukça önemli bir durum. Lords of Gaming yazarlarından Jerko Cilas, bu yeni özelliği Assassin's Creed Valhalla ile test etti.

Cilas, Xbox'ın mobil uygulamasını kullanarak Assassin's Creed Valhalla'nın sayfasına erişti. Burada "Download to Console" isimli bir buton gören Cilas, onay verdikten sonra oyunun konsoluna indirildiğini gördü. Oysaki Cilas, bu oyunu ön sipariş bile vermemişti ancak oyunun dosyaları konsola indirilmişti. Yani Cilas, 10 Kasım'da yayınlanması beklenen Assassin's Creed Valhalla'yı yayınlandığı anda oynama imkanına sahip olacak. Elbette bunun için oyunun satın alınması gerekiyor.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda yaptığı Xbox Series X açıklamalarında "Smart Delivery" (Akıllı Teslimat) isimli bir özellik duyurmuştu. Xbox uygulamasının Android beta sürümünde karşımıza çıkan yeni özellik de bununla ilgili gibi görünüyor. Ancak Microsoft, şu an için bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Microsoft'un açıklamaları, bu özelliğin detaylarıyla ilgili daha net bilgiler sunacak.

Xbox'ın yeni özelliğinin neye hizmet edeceği tam olarak anlaşılamamış olsa da bu tür bir özelliğin oyuncuların işine geleceği aşikar. Çünkü son dönemlerde yayınlanan oyunlar zaten çok büyük boyutlara sahip. Oyunlar için ilk günlerde ve hatta ilk saatlerde yayınlanan güncellemeler bile devasa boyutlarda oluyor. Oyuncular, yeni özellikle birlikte bir oyunu lansmandan önce indirip, oynamaya hazır hale gelebilecekler. Ayrıca çok konuşulan oyunlar da bundan sonra Xbox'lara indirilip, satın almadan önce hazır hale getirilecek. Bu sayede bir oyuncu, oyunla ilgili ilk yorumları görüp para harcamaya karar verirse, satın aldıktan sonra ilgili oyuna erişebilecek.