Seagate Xbox Series X İçin Hazırladığı Harici SSD'nin Fiyatı

Depolama birimi üreticisi Seagate, Xbox Series X ve Xbox Series S uyumlu ilk SSD'sini Bestbuy üzerinden listelemeye başladı. Yapılan listeleme, depolama alanını genişletmek isteyecek Xbox Series X ya da Xbox Series S sahiplerinin ciddi bir bedel ödemek zorunda olduklarını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X'i duyururken bu oyun konsolunun "Velocity Drive" olarak bilinen bir depolama mimarisine sahip olacağını açıklamıştı. Bu da Xbox Series X'in iyi bir performans sunacağını ancak depolama alanlarını genişletmek isteyen oyunseverlerin, çok ciddi bedeller ödeyeceklerinin bir göstergesiydi. Şimdi bu durum, popüler SSD üreticisi Seagate'in bir ürünüyle doğrulandı.

Bestbuy isimli e-ticaret platformuna eklenen bir SSD, yeni nesil konsolların depolama alanını genişletmenin o kadar da ucuz olmayacağını gösteriyor. Wario64 tarafından keşfedilen listeleme, Seagate'in Xbox Series X ve Xbox Series S uyumlu SSD'lerinin cep yakacağını açıkça gözler önüne seriyor.

1 TB kapasiteli SSD, Xbox Series S'in üçte ikisi fiyata satılıyor

Bestbuy'da yer alan listeleme, Seagate'in 1 TB kapasiteli Xbox Series S ve Xbox Series X uyumlu harici depolama alanının fiyatının 219,99 dolar (yaklaşık 1,700 TL + vergiler) olacağını gösteriyor. Bu fiyat, Xbox Series S'in fiyatının üçte ikisine denk. Yani oyuncular, yeni nesil oyun konsollarını satın alıp depolama alanını genişletmek isterlerse, çok ciddi ödemeler yapacaklar.

İşte Bestbuy'da yer alan o listeleme

Bu arada, PlayStation 5 için de benzer bir durum yaşanabileceğini de söylemek gerekiyor. Çünkü Mark Cerny tarafından mart ayında yapılan açıklamalarda, oyuncuların PlayStation 5'e sadece onaylanmış olan M.2 NVMe SSD eklemesi yapabilecekleri söylenmişti. Yani PlayStation 5 sahipleri de depolama alanı genişletmesi yapmak istediklerinde, çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalacaklar.

Xbox Series X ve Xbox Series S için hazırlanan SSD'ye geri dönecek olursak; şu ana kadar Seagate'den başka bir teknoloji üreticisi, Xbox Series X ve Xbox Series S uyumlu bir depolama alanı üretimi yapmadı. Ayrıca Seagate'in de farklı boyutta bir Xbox Series X SSD'si yok. Yani yukarıda yer alan SSD, şu an için piyasadaki tek ürün ve an itibarıyla ön sipariş verilebiliyor. SSD'nin teslimatlarıysa kasım ayında Xbox Series X ve Xbox Series S'le birlikte yapılacak.