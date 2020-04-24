XCOM 2, Steam'de Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir Oldu

XCOM 2, kısa bir süre için Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek. Uzaylı istilasına karşı taktiksel bir savaş vereceğiniz oyunda, çok oyunculu modu da deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca XCOM 2 sürümlerinde büyük indirimler de sizleri bekliyor.

2K Games, popüler strateji ve bilim-kurgu oyunu XCOM 2'nin Steam'de kısa bir süre için ücretsiz oynanabileceğini açıkladı. Steam kullanıcıları oyunu indirip 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler. XCOM 2'yi satın almaya karar verenler, kampanya sonrasında oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekler.

XCOM 2, 2012 yılının ödüllü strateji oyunu XCOM: Enemy Unknown'un devamı niteliğinde. Zorlu durumlarla sık sık karşı karşıya kaldığınız yeni oyunda XCOM'u yeniden inşa edip, dünyamızı geri kazanmak ve insanlığı kurtarmak için küresel bir direnişi ateşleyeceksiniz.

XCOM 2, uzaylı istilasına karşı verilen amansız bir savaşı konu alıyor

XCOM 2'de XCOM'un mobil üssüne dönüştürülen bir uzaylı gemisi olan Avenger'ın komutasını üstleniyorsunuz. Beş asker sınıfı, her biri kendi yetenek ağacıyla taktiksel planınız için özel askerler oluşturmanızı sağlıyor. Oyunda düşman devriyelerini tuzağa düşürmek için çeşitli taktikler belirlenmiş durumda ve düşmanlarınızı öldürerek değerli donanımlar ve eşyalar elde edebiliyorsunuz.

XCOM 2, size savaş alanında yeni yetenekler sağlayan odalar inşa etme olanağı da veriyor. Tercih ettiğiniz taktiklere göre silah ve zırh araştırmaları, geliştirmeleri ve yükseltmeleri yapabilmek için bilim insanları ve mühendisleri kullanabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra insan ve uzaylı mangalarını birleştirip eşleştirerek rastgele üretilen haritalarda çok oyunculu olarak da savaşabiliyorsunuz.

XCOM 2'nin Steam sayfasına buradan giderek 6 gün için ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Oyunu satın almayı düşünenler 7 Mayıs'a kadar sürecek %75'lik indirimden faydalanabilirler.