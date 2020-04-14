XCOM Serisinin Yeni Oyunu XCOM: Chimera Squad Duyuruldu

Uzun zamandır piyasada bulunan strateji oyunu serisi XCOM'un yeni üyesi XCOM: Chimera Squad duyuruldu. Oyun, 24 Nisan 2020'de Steam üzerinden çıkış yapacak.

Sıra tabanlı strateji oyunlarının en sevilenleri arasında yer alan XCOM serisi, bugüne kadar milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük başarılara imza attı. Gezegenimize olan uzaylı istilalarının önlenmesini konu alan XCOM serisi, 2016 yılında çıkan XCOM 2 oyunuyla birlikte daha da popüler olmayı başardı.

XCOM 2’nin ardından yeni bir oyunu bekleyen oyuncular, bugün nihayet o haberle karşılaştılar. XCOM serisinin geliştiricisi 2K Games, XCOM serisine katılacak yeni oyunu bugün tanıttı. Seriye katılacak yeni oyun XCOM: Chimera Squad olarak duyuruldu.

XCOM: Chimera Squad duyuruldu:

2K Games tarafından yapılan açıklamaya göre XCOM: Chimera Squad, XCOM 2’de geçen olaylardan 5 yıl sonrasını anlatacak. Geliştirici şirkete göre XCOM: Chimera Squad, XCOM evrenine yepyeni bir hikâye ekleyecek fakat oyunun XCOM 2 ile bağlantılı olacağını düşünenlere kötü bir haberimiz var.

Geliştirici şirket, aynı açıklamasında XCOM: Chimera Squad’ın XCOM 2’den 5 yıl sonrasını anlatacak olmasına rağmen oyunun ne bir devam oyunu ne de bir genişletme paketi olduğunu söyledi. Yani XCOM: Chimera Squad, bir önceki oyundan tamamen bağımsız bir hikâyeyi anlatacak.

XCOM: Chimera Squad ile birlikte seriye gelecek yenilikler arasında farklı kişiliklere ve yeteneklere sahip yeni uzaylı ve insan ajanlar bulunacak. Bununla birlikte seriye ‘Breach Mode’ adı denilen ve farklı giriş noktalarından saldırı koordine edilmesini sağlayan bir mod da gelecek.

XCOM serisinin yeni üyesi XCOM: Chimera Squad, 24 Nisan 2020 tarihinde Steam üzerinden satın alınabilir olacak. Oyun, ülkemizde 99 TL’lik fiyat etiketine sahip fakat oyunun ön siparişini şu an veren oyuncular, 99 TL’lik ücret yerine 49,50 TL ödeyerek XCOM: Chimera Squad’a sahip olabilecekler.