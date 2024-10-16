Dün akşam Ubisoft'un Call of Duty rakibi oyunu XDefiant'ın 4. sezonun ardından kapanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Konu hakkında Ubisoft'tan açıklama geldi.

Ubisoft imzası taşıyan Call of Duty rakibi çok oyunculu ücretsiz FPS yapım XDefiant, Mayıs 2024’te resmen çıkmıştı. Yapım, ilk başta bayağı popüler olmayı başarsa da daha sonrasında ilginin düşmesi nedeniyle eleştiriliyordu. Şu anda 2. sezonu devam eden yapım hakkında dün ise herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Dün akşam saatlerinde oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen iddiada, XDefiant’ın 4. sezonunun ardından fişinin çekileceği öne sürüldü. Oyunun bu kadar kısa sürede aramızdan ayrılacağına dair bu iddianın gerçek olup olmadığı beklenirken direkt olarak Ubisoft’tan bir açıklama geldi.

XDefiant’ı sona erdirme gibi bir plan yok

XDefiant’ın yapımcıları arasında bulunan Mark Rubin, X üzerinden paylaştığı bir gönderiyle yapımı oynayan oyunseverleri rahatlatan bir açıklama yaptı. Rubin, oyunu 4. sezonun ardından kapatma gibi bir planlarının kesinlikle olmadığının altını çizdi. Hatta gelecek sezonlar için toplantılar yaptıklarını bile belirtti:

“Şunu açıkça söylemek istiyorum: 4. sezondan sonra kapanacağına dair HİÇBİR plan yok. Hatta geçtiğimiz haftadan beri oyunun 2. yılı için planlarımızı görüşmek için toplantılardayız.”

Rubin, açıklamasının devamında ekibin şu anki odağının teknik deneyimini iyileştirmek olduğunu belirtti. Hem 3. sezon hem de 4. sezon için çalışmalarının devam ettiğini de vurguladı.

Bunlar dışında XDefiant’ın popülerliğine ve oyuncu tabanına da değindi. Ünlü oyun yapımcısı, piyasaya sürüldüğünden beri oyuncu kaybettiklerini kabul etti. Bunun nedeninin ise Ubisoft’un pazarlama kampanyaları olduğunu aktardı: “Çok az pazarlama yaptık. Bu yüzden rakamlar düştü. Ancak bunun amacı, daha fazla harcama yapıp yeni oyuncuları getirmeden önce ekibe oyunu daha iyi bir yere getirmesi için zaman kazandırmaktı.”