Son dönemde satılacağı söylentileri dolaşan Ubisoft'un 2030 yılına kadarki Assassin's Creed serisi planları ortaya çıktı.

Ubisoft görünüşe göre hâlihazırda geniş bir oyun kataloğuna sahip olan popüler Assassin's Creed serisini daha da büyütmeyi planlıyor. Şimdiye kadar 13 ana oyun ve ertelenen Assassin's Creed Shadows ile 14 oyun, ayrıca 17 spin-off, VR ve mobil oyun piyasaya süren Ubisoft, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Assassin's Creed oyunu daha çıkarmayı hedefliyor.

Ubisoft'un bu hedefi gerçekleşirse 2030 yılına kadar Assassin's Creed evreninde toplam 41 oyun yer alacak. Bilginin kaynağı, daha önce de sızıntılarıyla ünlü bir kaynak olan Tom Henderson'dan geliyor. Henderson’a göre Ubisoft, Assassin’s Creed serisi için büyük planlar yapıyor ve önümüzdeki beş yıl boyunca çeşitli boyutlarda ve deneyimlerde toplam 10 yeni oyun yayınlamayı planlıyor.

Yeni Assassin's Creed oyunları neler olacak?

Bahsi geçen oyunlar arasında 2025’in ikinci çeyreğinde çıkması planlanan bir mobil oyun olan "Jade" kod adlı proje de bulunuyor. Bu 10 oyundan bazıları hakkında zaten bilgi sahibi olsak da geriye kalan oyunlar hâlâ belirsiz.

Örneğin uzun süredir söylentileri dolaşan "Black Flag" Remake, "Jade" adlı mobil oyun ve "Hexe" ile "Invictus" kod adlı projeler bu sürecin bir parçası olacak. Yine de 2030’a kadar çıkması beklenen yaklaşık altı isimsiz oyun daha mevcut.

Ubisoft’un bu yeni oyunlar için "çeşitli uzunluklarda" olacağını belirtmesi, bazı oyunların beklendiği kadar büyük olmayacağını gösteriyor olabilir. Ayrıca Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot’un daha önce belirttiği gibi Remake oyunlar da bu planın bir parçası.

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