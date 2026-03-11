Xiaomi, Hem Çok Akıllı Hem Çok Ucuz Mijia Çamaşır Makinesi Tanıttı

Xiaomi, uygun fiyatlı yeni Mijia çamaşır makinesini tanıttı. Cihaz, harika özellikleri ucuza sunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, özellikle Mijia serisi altında konumlanan ev aletleriyle de öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Şimdi ise şirket, uygun fiyatlı çamaşır makinesi arayanların kesinlikle göz atması gereken çok iddialı bir cihaz ile karşımıza çıktı.

Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtılan bu çamaşır makinesi, akıllı özelliklerle donatılan 10 kg kapasiteli bir ürün olarak geliyor. Gelin düşük fiyata etkileyici özellikler sunan cihazın detaylarına bakalım.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı makinesi neler sunuyor?

Minimalist tasarımıyla çok şık bir görünüme sahip olan makine, etkileyici temizleme performansı ve gelişmiş akıllı özelliklerini bir araya getiriyor. Cihazda, standart 600 mm'lik dolaplara rahatça sığan kompakt 516 mm'lik bir gövde var. Xiaomi, dolaplarla kusursuz bir uyum sağlamak ve toz birikimini azaltmak için 15 mm'lik mikro boşluklu gömme montaj sistemi kullanış. Kontrol paneli ise kolay kullanım için basit bir döner düğme ve basmalı buton arayüzü kullanıyor.

Cihaz, ulusal standart olan 1,03'ü aşan üstün bir yıkama oranı olan 1,25 sunuyor. Geliştirilmiş temizlik ve daha az takılma için 525 mm'lik bir tambura, etkili kir ve kalıntı giderme için 3 boyutlu su akış sistemine ve giysilerde kalıntı birikmesini önlemek için deterjan ön karışım penceresine de sahip. Ayrıca 35 leke çıkarma seçeneği, farklı kumaşlar için 24 yıkama programı ve sessiz çalışma modu var. Altı boyutlu titreşim azaltma, yedi katmanlı ses yalıtımı ve gelişmiş hijyen için %99,9 antibakteriyel oranına sahip nano antibakteriyel kapı contası da bulunuyor.

HyperOS Connect desteğiyle Mijia uygulaması veya XiaoAI sesli asistanı aracılığıyla kontrol imkânı sunan, otomatik kurutma rafı ayarlamaları ve yıkama döngüsünden sonra aydınlatma koordinasyonu gibi akıllı ev özellikleriyle entegre olan makine, 174 dolarlık çok uygun bir fiyatla satışa çıktı.