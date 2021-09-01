Xiaomi 11T ve 11T Pro’nun İlk Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin birkaç hafta içerisinde resmi olarak duyuracağı 11T ile 11T Pro modellerinin tasarımları gün yüzüne çıktı. Servis edilen görüntüler, telefonların düz ve delikli bir ekranla geleceğini, arka kısmında ise devasa bir kamera kurulumu bulunacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 15 Eylül'de gerçekleştireceği bir lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonları 11T ile 11T Pro'yu duyuracak. Lansmana sayılı günler kala merak konusu haline gelen telefonlar, yeni sızıntılar ile açığa çıktı. 91mobiles'ın servis ettiği görüntüler, 11T ile 11T Pro'nun nasıl görüneceğine dair ilk bakışımız...

Xiaomi'nin yaklaşan telefonlarının sızdırılan görüntüleri, telefonların oldukça premium his sunacağını gözler önüne seriyor. Zira tasarımları ile aynı olacak bu cihazlar delikli ekranlara ve dikdörtgen şeklinde dizayn edilmiş devasa bir kamera kurulumuna sahip olacaklar. Peki bu telefonlar nasıl görünecek?

Karşınızda, Xiaomi 11T ve 11T Pro

Xiaomi'nin 11T ailesi, hafif kavislere sahip olan bir kasayla gelecek. Bu kasa, ince olarak kabul edebileceğimiz çerçevelerle gelecek ve düz ekranla bütünleşecek. Telefonların arka kısımlarına baktığımızda ise muhtemelen 108 MP çözünürlük sunacak ana kameralar bizleri karşılayacak. Diğer kameraların çözünürlük değerleri ve teknik yapıları şimdilik bilinmiyor.

Daha önce ortaya atılan iddialar, Xiaomi 11T Pro'nun Snapdragon 888, 11T'nin ise MediaTek Dimensity 1200'den güç alacağını ortaya koymuştu. Bu da her iki modelin de güç açısından tüm beklentileri karşılayacağı anlamına geliyor. Xiaomi'nin 15 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik, bugün itibarıyla tasarımları açısından ortaya çıkan telefonların tüm detaylarını gözler önüne serecek.