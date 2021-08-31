Xiaomi 12'de 3 Adet 50 MP Kamera Olacak İddiası

Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi telefonu Xiaomi 12 ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Çin'in popüler sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, bu telefonun 3 adet 50 MP kamera ile geleceğini açıkladı. Ayrıca telefonun telefoto kamerası, 5x periskop yakınlaştırma yapabilecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakın bir gelecekte yeni bir amiral gemisi telefon ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi 11 isimli modelin halefi olarak lanse edilecek cihaz, çok büyük bir ihtimalle Xiaomi 12 olarak isimlendirilecek. Çin merkezli popüler sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın edindiği bilgilerse Xiaomi hayranlarının merakla bekledikleri telefonla ilgili bazı özelliklere ışık tutuyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, çok büyük bir ihtimalle Qualcomm'un 2022 yılı için hazırladığı üst düzey işlemciden güç alacak. Bu yüzden sızıntı kaynakları, Xiaomi 12 ile ilgili net bir şeyler söyleyemiyorlar. Ancak Digital Chat Station'ın edindiği bilgiler, bu akıllı telefonun sahip olacağı kamera kurulumunu gözler önüne seriyor.

Digital Chat Station, Xiaomi 12'nin üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını bu kamera kurulumunun tüm üyelerinin 50 MP çözünürlük sunacağını ifade ediyor. Bu bağlamda ana kamera ve ultra geniş açılı kameraya ek olarak kullanılacak 50 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera ile karşılaşacağız. Xiaomi Mi 11'in 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telefoto kamerasını düşündüğümüzde, Xiaomi 12'nin ciddi bir özellik yükseltmesine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İddialara göre Xiaomi 12'nin 50 MP çözünürlük sunacak telefoto kamerası, 5x periskop yakınlaştırma imkanı sunacak. Bu sayede de kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunulacak. Öte yandan; bu kamera kurulumunun yapay zeka ile de destekleneceği ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, kameraların sunduğundan fazlasıyla karşılaşacaklar.

Not: İçeriğimizin genelinde, geçtiğimiz yılın amiral gemisi modeli için Mi 11, 2021'in amiral gemisi içinse Xiaomi 12 ibaresini kullandık. Böyle bir farklılık olmasının nedeni, Xiaomi'nin yakın geçmişte aldığı bir karar. Bu karara göre Xiaomi, bundan sonra pek çok ürününde kullandığı "Mi" markasını kullanmayacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.