Kaç Milyon Xiaomi Telefon Kullanıcısı Bulunduğu Açıklandı

Xiaomi, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait mali durum raporunu yayınladı. Şirket, geçtiğimiz çeyrekte 13,5 milyar dolar para kazandığını, akıllı telefonlarıyla birlikte ekosistem ürünlerinin satışını da artırdığını açıkladı. Şirketin mobil arayüzü MIUI ise rekor kullanıcı sayısına ulaştı.

Son dönemlerin giderek yıldızlaşan teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Xiaomi, yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği bir toplantıda ikinci çeyrek mali durum raporunu açıkladı. Yüzlerin güldüğü bir etkinlik gerçekleştiren Xiaomi, yaptığı açıklamalarda ikinci çeyrekte 13,5 milyar dolar kazandığını duyurdu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük artış anlamına geliyor.

Hemen her kategoride kendisi için bir rekor kıran Xiaomi, MIUI kullanıcılarının aylık bazda 453.8 milyona ulaştığını söyledi. Bu kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 32,1 daha yüksek. Tahmin edebileceğiniz gibi MIUI kullanıcı sayısı, aynı zamanda dünya çapında kaç milyon Xiaomi ve Redmi markalı telefon kullanıcısı olduğunu da açıklıyor.

Xiaomi, reklam gelirleri ile ekosistem ürünleri kullanımında da yükseliş eğiliminde

Xiaomi, 2021'in ikinci çeyreğinde yalnızca akıllı telefon sektöründe büyümedi. Şirketin ekosistem ürünlerini satın alan tüketicilerin sayısında da ciddi oranlarda artış yaşanıyor. Örneğin akıllı televizyonlar ile akıllı televizyon aksesuarların kullanım oranı, yıllık bazda yüzde 34'lük artış gösterdi. Şirket geçtiğimiz çeyrek dönemde, reklamlardan ise 700 milyon dolar civarında para kazandı. Yıllık bazda oransal yükseliş, yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Xiaomi'nin en popüler olduğu kategorilerin başında gelen akıllı telefon sektörüne baktığımızda, şirketin 22 ülke pazarında lider pozisyonda olduğunun açıklandığını görüyoruz. Avrupa ve özellikle de Güneydoğu Asya'da genel anlamda da birinci sırada olduklarını söyleyen yetkililer, genel pazar payının ise yüzde 16,7'ye ulaştığını ifade ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda Xiaomi'nin yepyeni rekorlar açıkladığını duymak, muhtemelen kimseyi şaşırtmayacaktır...