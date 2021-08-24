Xiaomi, 'Mi' Markasına Veda Edeceğini Açıkladı

Bir Xiaomi sözcüsü, 10 yıllık geleneğin bozulacağı radikal bir karar alındığını açıkladı. XDA Developers'a konuşan sözcü, akıllı telefonlardan robot süpürgelere kadar neredeyse her ürününde yer alan 'Mi' markasını artık kullanmayacaklarını açıkladı. Süreç, MIX 4 ile başlayacak.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü ürünlerle dünya genelinde ün kazanmayı başaran, hatta 2021 yılında dünyanın en popüler akıllı telefon markası olmayı başaran Xiaomi, oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu.

Bir Xiaomi sözcüsünün XDA Developers'a yaptığı açıklamalar, şirketin başta akıllı telefon ürünleri olmak üzere pek çok ürün için kullandığı Mi markasına veda etmeye hazırlandığını gözler önüne seriyor. Zira sözcüye göre Xiaomi, artık Mi markasını kullanmayacak. Şirketin piyasaya süreceği yeni ürünlerde Mi eki olmayacak. Ürünler doğrudan, Xiaomi marka adıyla ve model ismiyle piyasaya sürülecek. Örneğin, Mi 11T olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi, doğrudan Xiaomi 11T olarak duyurulacak.

MIX 4, değişimi başlatan ürün olacak

XDA Developers'ın edindiği bilgilere göre MIX 4, değişimi başlatan ürün olacak. Şirket daha sonra, başta akıllı telefonlar olmak üzere piyasaya sürdüğü tüm ekosistem ürünlerinden Mi markasını kaldıracak. Ancak Xiaomi sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, sürecin nasıl işleyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Yani tüm ürünlerin Mi'den bir anda mı vazgeçeceği yoksa bunun orta-uzun vadeli bir süreç şeklinde mi olacağı net değil.

Xiaomi, bundan on yıl önce Mi markalı ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bu ürün piyasaya sürülmeden kısa süre önce de Android tabanlı arayüz MIUI'nin tanıtımı yapılmıştı. Şirket, o günlerden beri de akıllı telefonlarından robot süpürgelerine kadar pek çok üründe Mi markasını kullanmıştı. Bakalım yeni karar, şirketin piyasaya süreceği ürünlere ne gibi bir etki yapacak.