Xiaomi, Evinizde Olsun İsteyeceğiniz Yeni 12 kg Çamaşır Makinesini Tanıttı

Xiaomi, dikkat çeken özelliklerle donatılan yeni 12 kg'lık kapasiteye sahip Mijia akıllı çamaşır makinesini tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, farklı farklı kategorilerden piyasaya sürdüğü ürünleriyle karşımıza çıkıyordu. Akıllı ev aletleri de şüphesiz bunlardan biriydi. Şimdi ise Çinli firma, Mijia ürünleri kapsamında herkesin evinde isteyeceği yepyeni bir çamaşır makinesi tanıttı.

Çin’de lansmanı gerçekleştirilen yeni çamaşır makinesi, 12 kg’lık kapasiteye sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Şık ve modern görünen bir tasarımla gelen makinede âdeta yok yok. Her bir özelliği kullanıcının işine yarayacak cinsten.

Xiaomi Mijia 12 kg çamaşır makinesi neler sunuyor?

xia

12 kg’lik makine, 562 mm’lik gövdeye sahip bir yapıyla geliyor. Xiaomi, makineyi standart dolaplara sığabilen ve bunu yaparken hacimli eşyaları yıkamak için yeterli iç alanı koruyabilen bir şekilde tasarlamış. Bir önceki nesil olan 10 kg’lık versiyona kıyasla tambur artık 40 mm daha derin. Bu da kumaşların hareket etmesi ve etkili bir şekilde yıkanması için daha fazla alan sağlıyor.

xia2

Cihaz 1800W güçle çalışırken 1200 rpm’ye kadar sıkma hızına ulaşabiliyor. 0,05 MPa ile 0,8 MPa su basıncı aralığında çalıştığını belirtelim. Lekeleri çıkarmak için derinlemesine nüfuz etme ve 3D dinamik su akışı teknolojisine dahip. Bunlara ek olarak Çamaşır makinesi, kumaşın ağırlığına ve türüne göre tambur hızını ve su akışını ayarlayan akıllı yük algılama özelliğiyle de geliyor.

%99,99 virüs yok etme, %99,99 sterilizasyon iddialarıyla piyasaya sürülen Xiaomi çamaşır makinesi, toplamda 25 farklı modu kullanıcıya sunacak. Ayrıca 15 dakikalık hızlı yıkama, buharlı koku giderme, parfüm bakımı ve kullanıcılar çamaşırları çıkarmayı unutursa koku oluşumunu önleyen ferahlatıcı bir fonksiyon gibi özellikler de içerecek. HyperOS Connect desteği, Xiaoi AI yapay zekâ sesli asistanı gibi özellikleri de var. Fiyatı ise 228 dolar olarak açıklandı.

Xiaomi

