Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen 120 W'lık hızlı şarj cihazı, Çin'de bir sertifikasyon kuruluşunun web sitesinde ortaya çıktı. Söz konusu hızlı şarj cihazı, destekli cihazları yaklaşık 15 dakikada tam şarj edebilecek.

5G akıllı telefonlar gitgide yaygınlaşırken telefonların ihtiyacı olan enerji miktarı da paralel bir şekilde artıyor. Üreticiler, 5G’nin ihtiyaç duyduğu daha fazla enerjiyi batarya kapasitelerini artırarak karşılamaya çalışsalar da batarya teknolojisindeki sınırlar, kapasitenin istenilen seviyede artırılamamasına neden oluyor.

Tam da bu noktada devreye hızlı şarj teknolojisi giriyor. Batarya kapasitesini artıramayan üreticiler, en azından cihazları daha hızlı şarj ederek bu açığı kapatmayı hedefliyor. Neredeyse her amiral gemisi modelinde hızlı şarj kapasitesini bir miktar daha artıran Xiaomi’nin 120 W’lık en yeni hızlı şarj cihazı, Çin’in 3C sertifikasyon web sitesinde ortaya çıktı.

Xiaomi Communication Technology Co., Ltd tarafından 28 Haziran tarihinde alınan sertifika, MDY-12-ED model numaralı ürüne ait. Sitede yer alan bilgiler, Xiaomi’nin yeni şarj cihazının 120W'a (20V 6A) güç çıkışını desteklediğini gösteriyor. Söz konusu şarj cihazının hangi akıllı telefonla ya da ne zaman satışa sunulacağı bilinmemekle birlikte sertifika, şarj cihazının sadece 5000 metre ve altı rakımda kullanılabileceğini belirtiyor.

Xiaomi, 18W ile giriş yaptığı hızlı şarj çalışmalarında önce 40W sonra da 65W hızlı şarj kapasitesine ulaşmıştı. Ayrıca şirketin bu yıl içinde 100W hızlı şarj cihazını da tanıtması bekleniyor. Xiaomi’nin hızlı şarj konusundaki tüm bu çalışmaları, diğer üreticilerle aynı nedene dayanıyor; kullanım süresini uzatamıyorsan şarj süresini kısalt.

100W’lık bir hızlı şarjın 4000 mAh’lik bir bataryaya doldurması 20 dakikadan kısa sürecektir. Bu da, telefonun tek şarjla kullanım süresi kısa olsa bile tüketicilerin etkilenmemesini sağlayacak çünkü çok kısa bir sürede telefonun şarjını yeniden tam kapasite doldurabilecek. Ancak bu noktada bir dezavantaj da bulunuyor. Daha hızlı şarj, bataryanın daha kısa ömürlü olmasını sağlıyor. Apple ve Samsung gibi şirketlerin çok yüksek kapasiteli hızlı şarjlardan uzak durmalarının altındaki neden de tam olarak bu.