Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özellikleri nihayet netlik kazandı.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'yu 29 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Bu iki yeni telefona dair detaylar bir süredir her ne kadar sınırlı kalmış olsa da hem resmî açıklamalar hem de sızıntılar aracılığıyla daha fazla bilgi gün yüzüne çıkmış durumda.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yeni iki modelin yüksek çözünürlüklü tasarım renderlarını paylaşarak cihazların estetik görünümünü gözler önüne sermişti. Şimdi ise Xiaomi’den bir yetkili, telefonların teknik özellikleriyle ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi 15 Pro'nun şarjını bitirmek hiç kolay olmayacak

Xiaomi 15 Pro, bu yılda da etkileyici özellikleriyle dikkat çekecek. Telefon, 2K çözünürlüğe sahip büyük bir ekranla geliyor ve 6.100 mAh kapasiteli yüksek yoğunluklu silikon-karbon anotlu piliyle uzun pil ömrü vaat ediyor. Telefondaki yeni pil, Xiaomi 14 Pro modeline kıyasla %38 oranında daha fazla enerji sağlıyor ve sadece 213 gram ağırlığında olan cihaz, selefi olan 223 gram ağırlığındaki Xiaomi 14 Pro’dan daha hafif.

Yeni yakınlaştırma teknolojisi de Xiaomi 15 Pro modelinde yer alan önemli yeniliklerden biri. Standart olarak 3,2x telefoto lens sunan Xiaomi, bu modelde 5x periskop telefoto kamera kullanarak 10x kayıpsız yakınlaştırma özelliği sağlıyor. Kamera tasarımına entegre edilen kavisli cam detaylar da telefonun estetik çekiciliğini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Uygulama açılış sürelerinde %45,7 artış

Xiaomi 15'in standart modelinde ise üst düzey donanımın bir kısmı yer almasa da telefon Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlü bir performans sunuyor. Şirketin açıklamasına göre özelleştirilmiş bir mikro mimari zamanlayıcıya sahip olan bu işlemci sayesinde uygulama açılış süreleri %45,7 oranında hızlanırken, görev yürütme verimliliği %19 oranında artıyor.

Görünüşe göre Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerinde de sektörde adından söz ettirmeyi başaracak gibi. Peki sizin Xiaomi 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.