Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisinin tasarımı nihayet gün yüzüne çıktı.

Xiaomi 15 serisinin normal şartlarda 23 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyordu ancak şirketin CEO'su Lu Weibing'in Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen seri 29 Ekim tarihinde resmî olarak tanıtılacak. Dahası bugün basına sızan görüntüler sayesinde Xiaomi 15'e ilk kez kanlı canlı bir bakış atabiliyoruz.

Teknoloji blogger'ı Kartikey Singh'in şahsi X hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler sayesinde Xiaomi 15 serisinin tasarımı görücüye çıkmış durumda. Xiaomi 15 Pro 8,35 mm inceliğinde ve 213 g ağırlığında iken, Xiaomi 14 Pro'dan da 10 gram daha hafif.

Xiaomi 15 serisi nasıl görünecek?

Ekran tarafında Micro Quad Curved ve ikinci nesil Xiaomi Longjing Glass koruma yer alırken, Xiaomi CEO'su Lu Weibing'in belirttiğine göre kamera ünitesi seramik lens bir tasarımla kaplanmış. Xiaomi 15, her tarafında 1,38 mm çerçeveli 6,36 inçlik bir ekrana sahipken bu kadar ince çerçevelerin kullanılması telefonun dikkat çeken önemli detaylarından biri.

Elimizdeki son bilgilerden biri ise Xiaomi 15 serisinin optik yerine ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanan ilk Xiaomi amiral gemisi serisi olacağı yönünde.

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