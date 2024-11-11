Xiaomi 15 Ultra'nın kamera kurulumuyla ilgili bir sızıntı yaşandı. Güvenilir bir kaynak, telefonun sahip olacağı kamera özelliklerini ifşa etmeyi başardı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, birkaç hafta önce düzenlediği bir etkinlikte Xiaomi 15 ile Xiaomi 15 Pro olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Ancak şirketin bu seri ile ilgili çalışmaları bitmedi. Çok büyük olasılıkla Ocak 2025'te, Xiaomi 15 Ultra ile tanışmış olacağız.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşmakta olan telefonun bazı özelliklerini sızdırmayı başardı. Kamera özellikleri hakkında konuşan Digital Chat Station, Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmayı başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri şöyle olacak

Yapılan açıklamalara göre Xiaomi 15 Ultra'da 200 MP çözünürlük sunan 4.3x periskop telefoto kamera bulunacak. Samsung HP9 sensöre ev sahipliği yapacak bu kamera, 1/1.4 inç boyutlu ve f/2.6 diyafram açıklığında olacak. Xiaomi 14 Ultra'daki 50 MP ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapacak telefonda, 50 MP'lik 3x telefoto kamera ve 50 MP'lik ana kamera yer alacak. Telefoto kamera Sony IMX858 sensörü ile çalışacak. Telefonun ana kamerasının ise daha büyük fiziksel odak uzaklığına sahip olacağı iddia edildi.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro ile ilgili detaylı bilgi için:

Xiaomi 15 Ultra'nın daha önce sızdırılan özelliklerine de değinelim. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak telefon, 6.000 mAh'lık bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 2K çözünürlük sunan kavisli bir ekran yer alacak.