Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ile Xiaomi 15 Pro resmen duyuruldu. Her iki model de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisi telefonlarını resmen duyurdu. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro olarak isimlendirilen modeller, özellikleriyle de fiyatlarıyla da tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Peki Xiaomi 15 ile Xiaomi 15 Pro, tüketicilere neler vadediyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve detaylara geçelim.

Karşınızda Xiaomi 15

Oldukça ince çerçevelerle donatılmış Xiaomi 15'te 6.36 inç boyutlu bir AMOLED ekran bulunacak. 120 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekran, 1.5K çözünürlük desteği ile de pürüzsüz bir ekran deneyimi yaşatacak. Öte yandan; telefonda 32 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı göreceğiz.

Xiaomi 15, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'ten (Extreme Edition) güç alacak. 16'ye kadar GB RAM kapasitesine sahip telefonun bataryası ise 5.400 mAh kapasiteli olacak ve 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto kamera ile karşılaşacağız. Telefoto kamera, 3.2x optik yakınlaştırmaya destek verecek.

Xiaomi 15 teknik özellikleri:

Ekran 6.36 inç, 1.5K, 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Extreme Edition) RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 5.400 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS 2.0

Xiaomi 15 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 630 dolar 12 GB + 512 GB 670 dolar 16 GB + 512 GB 700 dolar 16 GB + 1 TB 770 dolar

Ve Xiaomi 15 Pro:

Xiaomi 15 Pro ise Xiaomi 15'ten çok daha ince çerçevelere sahip olacak. 6.78 inç boyutlu 2K ekranla donatılacak ekran, kavisli bir yapıya sahip olacak. 3.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak ekran, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunacak. Telefonun selfie kamerası ise yine 32 MP çözünürlük sunacak.

Xiaomi 15 Pro da kardeşi gibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanına sahip olacak telefon, 6.100 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilecek. Öte yandan; Xiaomi 15 Pro'da da 50 MP'lik üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Light Fusion ana kamera, ultra yüksek düşük ışık parformansı sunacak. 50 MP ultra geniş açılı kamera, 10x kayıpsız zoom desteğine sahip olan 5x periskop telefoto kameraya ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 15 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 2K, 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Extreme Edition) RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 6.100 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS 2.0

Xiaomi 15 Pro fiyatı: