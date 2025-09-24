Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Xiaomi, yeni üst segmentteki 15T serisi telefonları bugün resmen tanıttı. Peki serinin standart modeli Xiaomi 15T neler sunuyor? Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir lansmanla çok beklenen 15T serisi telefonlarını resmen tanıttı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro olmak üzere 2 telefondan oluşan seri, üst segmentte konumlanan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Serinin standart modeli Xiaomi 15T, kullanıcıların dikkatini çekecek birçok özellikle donatıldı. Peki Xiaomi 15T’nin nasıl özellikleri var? Telefonun Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Xiaomi 15T tasarımı

15t1
Boyutlar 163,2 x 78,0 x 7,50 mm
Ağırlık 194 gram
Renk Siyah, Gri, Gül Altın
Dayanıklılık IP68

Xiaomi 15T modeli, arka tarafında 3’lü kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihaz, 163,2 x 78,0 x 7,50 mm’lik boyutlara ve 194 gramlık ağırlığa sahip. 7,50 mm ile oldukça ince bir telefon diyebiliriz. IP68 suya ve toza dayanıklılığa sahip cihazın siyah, gri ve gül altın renklerle sunulacağını belirtelim.

Xiaomi 15T ekranı

xiaomi1
Boyutu 6,83 inç
Panel AMOLED
Çözünürlük 1280x2772 piksel
Yenileme hızı 120 Hz
Parlaklık 3200 nit

Xiaomi 15T modeli, **6,83 inç boyutunda AMOLED bir ekranla **gelecek. Bu ekran 1280x2772 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara akıcı ve kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. 3200 nit tepe parlaklık da güneş ışığında rahat bir şekilde ekranın görünmesine olanak tanıyor.

Xiaomi 15T performansı

xiaomi2
İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB

Xiaomi 15T, MediaTek’in premium performans sunan 4 nm üretim sürceinden geçmiş orta-üst seviye işlemcisi Dimensity 8400-Ultra’dan güç alıyor. 3,25 GHz CPU, Mali-G720 GPU ve NPU 880 NPU’yu da ekleyelim. Bu işlemciye, 12 GB’lık LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.1 depolamayla eşlik ediyor.

Xiaomi 15T kamerası

xia
Arka kamera 50 MP (f/1.7) + 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2)
Ön kamera 32 MP (f/2,2)

Telefonun en öne çıkan kısımlarından biri şüphesiz kamerası. LEICA iş birliğini gördüğümüz telefonun arkasında 50 MP’lik OIS destekli f/1.7 diyafram açıklığına sahip 23 mm’lik ana kamera var. Ona 50 MP’lik f/1.9 diyafram açıklığında 46 mm telefoto ve 12 MP’lik f/2.2 açıklığında ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise deliğe yerleştirilen f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefonun kameraları 30, 60 FPS’te 4K video kaydı, yapay zekâ yaratıcılık asistanı, gelişmiş portre, LEICA sokak fotoğrafçılığı gibi kullanıcıların harika görüntüler yakalamasını sağlayacak özelliklerle donatılıyor.

Xiaomi 15T bataryası

batara
Batarya 5500 mAh
Hızlı şarj desteği 67W

Xiaomi 15T modeli, **5500 mAh’lik **bir bataryaya sahip. Bu batarya 67W’lık HyperCharge hızlı şarj desteğiyle kullanıcılara sunulacak. Bunlar dışında Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 6.0 gibi özellikler de mevcut.

Xiaomi 15T teknik özellikleri

15t
Ekran 6,83 inç, 1280x2772 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.7) + 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2)
Ön kamera 32 MP (f/2,2)
Batarya 5500 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS
Boyutlar 163,2 x 78,0 x 7,50
Ağırlık 194 gram
Renk Siyah, Gri, Gül Altın

Xiaomi 15T fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 36.999 TL
12 GB + 512 GB 39.999 TL
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim