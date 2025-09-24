Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Xiaomi, yeni üst segmentteki 15T serisi telefonları bugün resmen tanıttı. Peki serinin standart modeli Xiaomi 15T neler sunuyor? Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir lansmanla çok beklenen 15T serisi telefonlarını resmen tanıttı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro olmak üzere 2 telefondan oluşan seri, üst segmentte konumlanan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Serinin standart modeli Xiaomi 15T, kullanıcıların dikkatini çekecek birçok özellikle donatıldı. Peki Xiaomi 15T’nin nasıl özellikleri var? Telefonun Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Xiaomi 15T tasarımı

Boyutlar 163,2 x 78,0 x 7,50 mm Ağırlık 194 gram Renk Siyah, Gri, Gül Altın Dayanıklılık IP68

Xiaomi 15T modeli, arka tarafında 3’lü kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihaz, 163,2 x 78,0 x 7,50 mm’lik boyutlara ve 194 gramlık ağırlığa sahip. 7,50 mm ile oldukça ince bir telefon diyebiliriz. IP68 suya ve toza dayanıklılığa sahip cihazın siyah, gri ve gül altın renklerle sunulacağını belirtelim.

Xiaomi 15T ekranı

Boyutu 6,83 inç Panel AMOLED Çözünürlük 1280x2772 piksel Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 3200 nit

Xiaomi 15T modeli, **6,83 inç boyutunda AMOLED bir ekranla **gelecek. Bu ekran 1280x2772 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara akıcı ve kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. 3200 nit tepe parlaklık da güneş ışığında rahat bir şekilde ekranın görünmesine olanak tanıyor.

Xiaomi 15T performansı

İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB

Xiaomi 15T, MediaTek’in premium performans sunan 4 nm üretim sürceinden geçmiş orta-üst seviye işlemcisi Dimensity 8400-Ultra’dan güç alıyor. 3,25 GHz CPU, Mali-G720 GPU ve NPU 880 NPU’yu da ekleyelim. Bu işlemciye, 12 GB’lık LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.1 depolamayla eşlik ediyor.

Xiaomi 15T kamerası

Arka kamera 50 MP (f/1.7) + 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2,2)

Telefonun en öne çıkan kısımlarından biri şüphesiz kamerası. LEICA iş birliğini gördüğümüz telefonun arkasında 50 MP’lik OIS destekli f/1.7 diyafram açıklığına sahip 23 mm’lik ana kamera var. Ona 50 MP’lik f/1.9 diyafram açıklığında 46 mm telefoto ve 12 MP’lik f/2.2 açıklığında ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise deliğe yerleştirilen f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefonun kameraları 30, 60 FPS’te 4K video kaydı, yapay zekâ yaratıcılık asistanı, gelişmiş portre, LEICA sokak fotoğrafçılığı gibi kullanıcıların harika görüntüler yakalamasını sağlayacak özelliklerle donatılıyor.

Xiaomi 15T bataryası

Batarya 5500 mAh Hızlı şarj desteği 67W

Xiaomi 15T modeli, **5500 mAh’lik **bir bataryaya sahip. Bu batarya 67W’lık HyperCharge hızlı şarj desteğiyle kullanıcılara sunulacak. Bunlar dışında Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 6.0 gibi özellikler de mevcut.

Xiaomi 15T teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç, 1280x2772 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8400-Ultra RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 50 MP (f/1.7) + 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2,2) Batarya 5500 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 163,2 x 78,0 x 7,50 Ağırlık 194 gram Renk Siyah, Gri, Gül Altın

Xiaomi 15T fiyatı