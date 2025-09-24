Hayran Kalacağınız Xiaomi 15T Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, çok beklenen 15T serisi lansmanını bugün resmen gerçekleştirdi. Serinin en güçlü üyesi Xiaomi 15T Pro, çok iddialı özelliklerle geliyor. Gelin cihazın tüm detaylarına ve Türkiye fiyatlarına bakalım.

Türkiye’de de çok popüler bir marka olan Xiaomi, dünya çapında beklenen lansmanını bugün resmen gerçekleştirdi. Lansmanda, Xiaomi 15T serisi telefonlar tanıtıldı. Üst segmentte konumlanan bu seri, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro olmak üzere 2 telefondan oluşuyor. Tabii ki en çok dikkat çeken ürün Xiaomi 15T Pro.

Bu içeriğimizde ülkemizdeki kullanıcıların da satın alabileceği 15T serisinin en güçlü üyesi Xiaomi 15T’nin detaylarına bakacağız. Xiaomi 15T nasıl özelliklere sahip? Fiyatı ne kadar? Tüm detaylar Webtekno’da.

Xiaomi 15T Pro tasarımı

Boyutlar 162,7 x 77,9 x 7,96 mm Ağırlık 210 gram Renk Siyah, Gri, Altın, Mocha Dayanıklılık IP68

Xiaomi 15T Pro modeli, kardeşine benzer bir tasarımla piyasaya sürülüyor. Bu cihazda da arkada kare ada içine yerleştirilen 3’lü kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tercih edilmiş.

Telefon; 162,7 x 77,9 x 7,96 mm’lik boyutlara sahip. Ağırlığı ise 210 gram olarak açıklandı. IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle gelen Xiaomi 15T pro modeli; siyah, gri, altın ve mocha olmak üzere 4 renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

Xiaomi 15T Pro ekranı

Boyutu 6,83 inç Panel AMOLED Çözünürlük 1280x2772 piksel Yenileme hızı 144 Hz Parlaklık 3200 nit

Xiaomi 15T Pro’da **6,83 inç boyutunda AMOLED **bir ekran var. Bu telefon, 144 Hz yenileme hızı ve 1280x2772 piksel çözünürlük ile kullanıcılara premium bir görüntü deneyimi yaşatabilecek. Tepe parlaklığının tıpkı kardeşi gibi 3200 nit olduğunu ekleyelim. Ayrıca Gorilla Glass 7i, 447 ppi, 480 Hz’e kadar dokunma örnekleme hızı gibi özellikleri de var.

Xiaomi 15T Pro performansı

İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB

Xiaomi 15T Pro, tam bir amiral gemisi olmasını sağlayacak MediaTek’in en üst düzey işlemcilerinden olan 3 nm’lik süreçte üretilmiş Dimensity 9400+’tan güç alıyor. Bu işlemci sayesinde oyunlardan yapay zekâya kadar her konuda iyi performans gösterebiliyor. 3,73 GHz’e kadar CPU, Immortalis-G925 GPU ve NPU 890’ı da ekleyelim. İşlemci, 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan UFS 4.1 depolamayla eşleştirilmiş.

Xiaomi 15T Pro kamerası

Arka kamera 50 MP (f/1.62) + 50 MP (f/3.0) + 12 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2,2)

Piyasadaki en iddialı kameralardan birine sahip olmayı amaçlayan Xiaomi 15T Pro’da da Leica iş birliğini görüyoruz. Arkada 50 MP’lik OIS destekli f/1.62 diyafram açıklığına sahip 23 mm ana kamera var. Ona 50 MP’lik OIS destekli f/3.0 açıklığa sahip 115 mm’lik süper telefoto kamera eşli ediyor. Bunlara ek olarak bir de 12 MP’lik f/2.2 açıklığa sahip ultra geniş kamera görüyoruz.

Ön tarafta deliğe yerleştirilen** 32 MP’lik f/2.2’lik bir kamera** var. Kameralar; Leica sokak fotoğrafçılığı, gelişmiş portreler, Xiaomi AISP 2.0, yapay zekâ yaratıcılık asistanı, HDR10+, 30 FPS’te 8K, 30/60/120 FPS’te 4K video kaydı gibi özelliklere sahip.

Xiaomi 15T Pro bataryası

Batarya 5500 mAh Hızlı şarj desteği 90W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 15T pro modelinde 5500 mAh boyutunda bir batarya kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu batarya 90W’lık HyperCharge kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 50W’lık HyperCharge kablosuz şarj da sunuluyor. Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, çift SIM, NFC gibi özellikleri de ekleyelim.

Xiaomi 15T Pro teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç,1280x2772 piksel, 144 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12 GB RAM Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP (f/1.62) + 50 MP (f/3.0) + 12 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2,2) Batarya 5500 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 162,7 x 77,9 x 7,96 mm Ağırlık 210 gram Renk Siyah, Gri, Altın, Mocha

Xiaomi 15T pro fiyatı