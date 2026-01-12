Xiaomi 17 Air ortaya çıktı: 5,5 mm’lik ultra ince telefon

Xiaomi 17 Air’e ait olduğu söylenen mühendislik prototipi sızdırıldı. 5,5 mm inceliğindeki model, ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi 17 Air için sızdırılan erken dönem mühendislik kalıbı, markanın ultra ince telefon yarışına ciddi şekilde hazırlandığını gösteriyor. İddialara göre telefon yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak ve bu değer onu sınıfının en ince modellerinden biri yapacak.

Tasarım tarafında geniş ekran, sade hatlar ve minimal bir kamera çıkıntısı dikkat çekiyor. Ancak bu kadar ince bir gövde, doğal olarak batarya kapasitesi, ısınma ve kamera performansı gibi konularda bazı tavizleri de beraberinde getirebilir.

Xiaomi’nin geçmişte de ince tasarımlara yöneldiği biliniyor ancak kullanıcıların büyük bölümü uzun pil ömrünü inceliğe tercih ediyor. Bu nedenle ultra ince telefonlar genellikle niş bir kitleye hitap ediyor.

Xiaomi 17 Air’in seri üretime girip girmeyeceği henüz net değil. Ancak bu sızıntı, önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarında incelik odaklı yeni bir trendin yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor.