Xiaomi 17 Pro'nun arka ekranının ne işe yarayacağını gösteren video paylaşıldı

Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 17 Pro, arkasındaki ikincil ekranıyla teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, bu "Sihirli Arka Ekran"ın ne gibi işlevler sunacağını gösteren bir tanıtım videosu yayımladı. Bu özellik, telefonun ana kamera adasında bulunarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xiaomi, Xiaomi 17 Pro'yu bu ay içinde tanıtmaya hazırlanırken en dikkat çekici özelliği olan ikincil ekranıyla ilgili merakı giderecek bir tanıtım videosu yayınladı. Xiaomi başkanı Lu Weibing tarafından paylaşılan bu videoda, kamera adasının üzerine yerleşen ve şirketin "Sihirli Arka Ekran" olarak adlandırdığı bu bölümün nasıl kullanılabileceği gösteriliyor. Bu ekran, tıpkı bir akıllı saat gibi saati ve bildirimleri gösterebiliyor, bu da kullanıcıların ana ekranı açmadan temel bilgilere ulaşmasını sağlıyor.

Bu ikincil ekranın en önemli işlevlerinden biri, telefonun Leica markalı üçlü kamera kurulumunu kullanarak yüksek kaliteli selfie çekmeye olanak tanıması. Ekran, kullanıcılar için bir kamera vizörü görevi görüyor ve bu sayede arka kameraların üstün sensörleri ve 5x optik zoom gibi gelişmiş özellikleri, özçekimlerde de kullanılabiliyor. Bu, ön kamera performansından ödün vermek istemeyen kullanıcılar için büyük bir avantaj.

Bu teknolojik gelişme, akıllı telefon tasarımında yeni bir dönemin habercisi olabilir. İkincil ekranlar, yalnızca estetik bir detay olmanın ötesinde, telefonun temel işlevselliğini artıran pratik bir araç haline geliyor. Xiaomi'nin bu hamlesi, akıllı telefon üreticileri arasında, ana kamera teknolojisini daha verimli kullanma ve kullanıcı deneyimini zenginleştirme konusunda yeni bir rekabet başlatabilir. Cihazın tam sürüm özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi bu ay içinde netleşecek.

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
S
sutusevenkamyoncu sutusevenkamyoncu 9 saat önce
Daha önce bu arkada 2.ekran denemesini yapan firmalar oldu ama hiç birisi beklediği etkiyi yakalayamadı. Gereksiz bi özellik olmuş.. sırf özellik eklemiş olmak için eklenen bişey olmuş..
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
