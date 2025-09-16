Arkada İkinci Ekranla Gelecek Xiaomi 17 Serisi Hakkında Bildiğimiz Her Şey!

Xiaomi, bu ayın sonuna doğru yeni amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Peki Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max isimli bu telefonlar tüketicilere neler sunacak? İşte Xiaomi'nin yeni telefonlarıyla ilgili bildiğimiz her şey!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2025 yılındaki son kozunu oynamadı. Şirket, çok yakında düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Evet, Xiaomi 17 serisinden bahsediyoruz. Xiaomi patronu Lu Weibing tarafından yapılan açıklamaya göre yeni telefonlar, eylül ayının sonlarına doğru düzenlenecek bir etkinlikte duyurulmuş olacak. Şirket, bu hamleyle Xiaomi 16 serisini tamamen atlamış olacak.

Peki bu akıllı telefonlar tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde Xiaomi 17 serisi ile ilgili bildiğimiz her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Xiaomi 17 serisi!

Xiaomi 17 tasarımı:

Xiaomi'nin yeni telefonlarından en dikkat çekici olanı Xiaomi 17 Pro ile Xiaomi 17 Pro Max olacak. Çünkü bu akıllı telefonlarda çift ekranlı bir yapı göreceğiz. Xiaomi, yeni telefonunun kamera kurulumunun hemen yan kısmına bir ekran ekleyecek. Bu detay dışında telefonların tasarımı, genel olarak birbirine benzerlik gösterecek.

Xiaomi 17 ekranı:

Xiaomi 17 serisi, farklı ekran boyutlarıyla donatılacaklar. Bu bağlamda; giriş seviye versiyonda 6.3 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlük sunan LTPO OLED panel göreceğiz. Xiaomi 17 Pro'da da bu ekranın kullanıldığını göreceğiz. Xiaomi 17 Pro Max ise 6.8 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan 120 Hz'lik LTPO OLED panelle gelecek. Xiaomi 17 Pro ile Xiaomi 17 Pro Max'in arka kısmındaki ekranın boyutu ise şimdilik belirsiz.

Xiaomi 17 performansı:

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonlarının tamamında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak. TSMC'nin 3 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilecek işlemci, performans tarafında yüzde 5, verimlilik tarafında ise yüzde 10 iyileştirme sunacak. Bu işlemcinin tüm detayları, Qualcomm'un bu ay içerisinde gerçekleştireceği etkinlikte açıklanacak.

Xiaomi 17 serisinde 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı seçenekleri göreceğiz. Şirket, tıpkı geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi temel modelde 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunacak. Xiaomi 17 Pro ile Xiaomi 17 Pro Max'te ise daha üst konfigürasyonlar bizleri bekliyor olacak.

Xiaomi 17 kamerası:

Xiaomi 17 Pro ile Xiaomi 17 Pro Max, Leica ortaklığında geliştirilmiş üçlü kamera kurulumu ile donatılacak. Bu kameraların ikisi üstte, bir tanesi ise çerçevenin biraz daha altında yer alacak. 50 MP çözünürlük sunacak bu kameralar ultra geniş açının yanı sıra telefoto amacıyla kullanılacak. Xiaomi 17'de de bu kamera kurulumunu göreceğiz.

Xiaomi 17 batarya özellikleri:

Xiaomi 17 ile Xiaomi 17 Pro, 6.300 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu batarya 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Xiaomi 17 Pro Max ise daha büyük boyutu fırsata dönüştürecek. Bu akıllı telefonda yine 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 7.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

Xiaomi 17 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.3 inç, 1.5K, 120 Hz, LTPO OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) Batarya 6.300 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 Pro teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.3 inç, 1.5K, 1-120 Hz, LTPO OLED + ikinci ekran İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) Batarya 6.300 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 Pro Max teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.8 inç, 2K, 1-120 Hz, LTPO OLED + ikinci ekran İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) Batarya 7.500 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 fiyatları

Xiaomi patronu tarafından yapılan açıklamaya göre serinin başlangıç modelinde fiyat değişimi yaşanmayacak. Bu akıllı telefon, 630 dolar civarlarında fiyatlanacak. Xiaomi 17 Pro ile Xiaomi 17 Pro Max'in fiyatı ise şimdilik belirsiz.

Xiaomi 17 ne zaman çıkacak?

İçeriğimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Xiaomi 17 serisi, bu ay içerisinde düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Ancak bu etkinliğin ne zaman gerçekleştirileceği şimdilik bilinmiyor.