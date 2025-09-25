Xiaomi 17 Pro'ya Özel Retro El Konsolu Kılıfı: Ufak Ekrandan Oyun Oynayabileceksiniz!

Xiaomi, gerçekleştirdiği lansmanda Xiaomi 17 serisinin yanı sıra Xiaomi 17 Pro'ya özel, telefonu âdeta retro el konsoluna çeviren bir kılıf tanıttı.

Xiaomi, bugün Çin’de tanıttığı yeni Xiaomi 17 Pro için oldukça dikkat çekici bir aksesuar olan retro el konsolu kılıfını duyurdu.

Yaklaşık 40 dolar fiyat etiketine sahip olan bu kılıf, telefonunuzu adeta eski usul bir oyun konsoluna dönüştürüyor. Üzerinde dört tuş, iPod’un tıklama çarkına benzeyen bir D-pad ve 200 mAh batarya bulunan bu kılıf, günde üç saatlik kullanımda 40 gün oyun keyfi sunabiliyor. Üstelik yanında Angry Birds 2 de yüklü geliyor.

Kılıf takıldığında arkada bulunan ekran el konsoluna dönüşüyor

Elbette nostaljik tasarımın ergonomik bir bedeli de var. Ekranın üçte birini kaplayan kamera lensleri ve kablosuz şarjın devre dışı kalması, lansmanda kılıfı deneyenlere göre kullanımı epey zorlaştırıyor. Yani eğlenceli olduğu kadar zahmetli bir nostalji diyebiliriz.

Şimdilik Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modelleri yalnızca Çin’de piyasaya sürülmüş durumda. Avrupa ve diğer pazarlara 2026'dan önce gelmesi beklenmiyor ancak geldiğinde bu kılıfın büyük ilgi görmesi muhtemel.