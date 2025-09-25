Tümü Webekno
Xiaomi'nin Yeni Göz Bebeği Xiaomi 17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, bugün Çin'de gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni modellerini tanıttı. Xiaomi 17, özellikle global pazara açıldığında oldukça ilgi görecek gibi görünüyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 17’yi bugün resmî olarak Çin’de tanıttı. 16’yı atlayıp direkt 17’ye geçen marka, telefonunu Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle duyurdu. Bu da cihazı Qualcomm’un en yeni üst seviye çipini kullanan ilk telefon yapıyor.

Telefon sadece 191 gram ağırlığında ve 6.3 inç düz ekrana sahip. Çerçeveler sadece 1.18 mm, yani neredeyse yok denecek kadar ince. Ekran, Xiaomi’nin “Dragon Crystal Glass” korumasını kullanıyor ve 3.500 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca toz ve suya karşı üst düzey dayanıklılık sertifikalarına sahip.

Xiaomi 17

En çok konuşulan özellik ise 7.000 mAh pil. Keza bu kapasiteye rağmen telefon oldukça kompakt kalmış. Xiaomi, bu pilin tek şarjla 12 saatten fazla kısa video izlettirebildiğini söylüyor. Hatta 5.000 mAh’lık manyetik powerbank ile birlikte kullanıldığında iPhone 17’yi bile geride bıraktığını iddia ediyor.

Isınma konusunda da “3D halka soğutma pompası” adı verilen özel bir sistem geliştirilmiş. Şirket, bunun klasik sistemlere göre 3 kat daha verimli olduğunu ve özellikle oyunlarda ve yapay zekâ işlemlerinde performansı koruduğunu söylüyor. Kameralarda ise arkada Light Hunter 950 ana sensör, yanında 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto lens var. Ön tarafta da yine 50 MP selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi 17 özellikleri

Xiaomi 17

Özellik Detay
Ekran LTPO AMOLED, 68B renk, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (tepe)
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB/512 GB/1 TB)
Arka Kamera 50 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 50 MP, f/2.0, 60mm (telefoto), 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultra geniş)
Ön Kamera 50 MP, f/2.2, 21mm
Pil 7.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablosuz şarj
Boyutlar ve Ağırlık 151.1 x 71.8 x 8.1 mm, 191 g

Xiaomi 17 fiyatı

Xiaomi 17

Konfigürasyon Fiyat
12GB + 256GB 4.499 yuan (yaklaşık 630 dolar)
12GB + 512GB 4.799 yuan (yaklaşık 672 dolar)
16GB + 1TB 4.999 yuan (yaklaşık 700 dolar)
Xiaomi

