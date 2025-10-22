Xiaomi 17 Pro Sağlamlık Testine Girdi (Kağıt Gibi Kasa Yapmışlar)

JerryRigEverything, Xiaomi 17 Pro'yu sağlamlık testine soktu. Telefon, girdiği testten sağ çıkmayı başardı ancak çizilme tarafında ciddi sorunlar yaşandı. İşte detaylar...

Teknoloji dünyasının en bilindik YouTube kanallarından JerryRigEverything, bu kez Xiaomi'nin çift ekranlı amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Pro'yu ağırladı. Bu telefona yapılan sağlamlık testi, en azından hassaslık açısından dikkat çekiciydi. Eğer bir Xiaomi 17 Pro satın almayı düşünüyorsanız baştan söyleyelim; mümkün olduğu kadar hassas davranmaya bakın.

Xiaomi 17 Pro, JerryRigEverything'in diğer videolarından alışık olduğumuz üzere çizilme, bükülme ve yüksek sıcaklık testlerine girdi. Ayrıca bu akıllı telefonun tamir edilebilirlik durumu da incelendi. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, girdiği testlerin tamamından sağ çıkmayı başardı. Ancak çizilme testi, istenildiği gibi sonuçlanmadı. Zira telefon, çizilmeye çok yatkındı.

Xiaomi 17 Pro'nun çizilme testinden sonraki hâli:

Xiaomi 17 Pro çizilme testinde ciddi çuvallamış olsa da diğer testlerden başarıyla çıktı. Bükülmeye karşı oldukça dirençli olan telefon, ısınma testinde herhangi bir problem yaşamadı. Telefonun ne ekranında ne de parmak izi okuyucu sensöründe herhangi bir sorun olmadı.

Xiaomi 17 Pro'nun özellikleri ve fiyatına ilişkin detaylı bilgi için:

Xiaomi 17 Pro'nun sağlamlık testine ilişkin aktarabileceğimiz başka bir detay bulunmuyor. JerryRigEverything'in videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki siz Xiaomi 17 Pro'nun sağlamlık testini nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...