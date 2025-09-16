Xiaomi 17'nin tasarımını gösteren video paylaşıldı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu olacak Xiaomi 17'nin tasarımını gösteren bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu olacak Xiaomi 17'nin tasarımını gösteren bir tanıtım videosu paylaşıldı. Videoya göre Xiaomi 17, tıpkı iPhone 17 Pro gibi geniş bir kamera adasına sahip olacak. Ancak iPhone 17 Pro'dan farklı olarak bu kamera adası, Galaxy Z Flip serisinin kapak ekranı gibi küçük bir ekrana sahip olacak.