Xiaomi 17 Ultra’nın lansman tarihi açıklandı

Xiaomi, yeni amiral gemisi 17 Ultra’yı 25 Aralık’ta tanıtacağını duyurdu. Lansman, yıl bitmeden Ultra serisinin yeni üyesini göreceğimiz anlamına geliyor.

Xiaomi, uzun süredir merak edilen Xiaomi 17 Ultra’nın lansman tarihini netleştirdi. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 25 Aralık’ta düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Böylece Xiaomi, yılı yeni Ultra modeliyle kapatmış olacak.

Ultra serisi, Xiaomi için her zaman teknoloji vitrini anlamına geldi. Bu nedenle lansman tarihinin açıklanması, hem kamera hem de performans tarafında güçlü yeniliklerin yolda olduğuna işaret ediyor. Sızıntılar, cihazın en üst seviye donanımlarla geleceğini gösteriyor.

25 Aralık gibi dikkat çekici bir tarihin seçilmesi de stratejik bir hamle. Xiaomi, yıl sonu döneminde amiral gemisi rekabetini kızıştırmayı ve rakiplerinden önce gündemi ele almayı hedefliyor. Tanıtım sonrası detaylar netleştiğinde, 17 Ultra’nın konumu daha da belirginleşecek.