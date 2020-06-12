Xiaomi, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü 50 W hızlı şarj destekli Mi Power Bank 3’ün 30.000 mAh kapasiteli ve 18 W şarj destekli modelini tanıttı. Yeni model, 18 Haziran’da Çin’de satışa çıkıyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü powerbank ile oldukça iyi tepkiler toplamıştı. Şirketin Mi Power Bank 3 ismiyle piyasaya sürdüğü powerbank, 50 W hızlı şarj desteğiyle fazlasıyla sevilmişti. Şirket, sevilen powerbank’in bu kez 18 W’lık versiyonunu piyasaya sürecek.

Xiaomi; bugün, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mi Power Bank 3’ün 18 W hızlı şarj destekli versiyonunu tanıttı. Şirketin yeni powerbank’i birçok açıdan geçtiğimiz sene çıkan 50 W’lık versiyona benzese de arada bazı farklılıklar bulunuyor. Gelin, Xiaomi’nin yeni powerbank’ine yakından bakalım.

30.000 mAh kapasiteli yeni powerbank:

18 W hızlı şarj desteğine sahip olan Xiaomi Mi Power Bank 3’ün geçtiğimiz sene piyasaya sürülen 50 W’lık versiyonuna göre en büyük farkı kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Bugün tanıtılan powerbank, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen modelden daha fazla kapasiteye sahip. Xiaomi’nin yeni powerbank’i, 30.000 mAh kapasiteyle geliyor. Geçtiğimiz seneki modelse 20.000 mAh kapasiteye sahipti.

Tabii powerbank’in kapasitesi artınca görünüşünde de büyük bir değişiklik yaşanıyor. Xiaomi’nin yeni tanıttığı powerbank, geçtiğimiz seneki modele göre daha iri bir yapıya sahip olacak ancak iri bir powerbank taşıma konusunda verilecek karar elbette kullanıcıya bağlı olacak.

Xiaomi’nin açıklamalarına göre 30.000 mAh’lik kapasiteye sahip olan Xiaomi Mi Power Bank 3, Redmi K30 Pro gibi bir telefonu 4,5 kere şarj edebiliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni iPhone SE 2020, tam 10,5 kere bu powerbank ile şarj edilebiliyor.

Şirketin yeni powerbank’i, günümüzde piyasada bulunan çoğu dijital ekipmanla uyumlu ve aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyor. Powerbank, iki USB-A girişi ve bir USB-C girişine sahip. Bununla birlikte bir de powerbank’i şarj edebilmek için 24 W şarj desteğine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. Yeni powerbank, 18 Haziran tarihinde 169 yuanlık (yaklaşık 162 TL) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıkacak.