Xiaomi, Mi 10 İçin Yeni MIUI Güncellemesini Yayınladı

Geçtiğimiz ay Mi 10 amiral gemisini Hindistan'da piyasaya süren Çinli teknoloji firması Xiaomi, arayüzü MIUI'a da güncellemeler getiriyor. Son güncellemeyle cihaza NavIC desteği ve Wi-Fi 6 standardı kullanıldığında ortaya çıkan yeni bir ikon eklendi.

Xiaomi, Mi 10 modelini geçtiğimiz ay Hindistan'da piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji firması, Hindistan'ın amiral gemisi pazarına uzun bir aranın ardından Mi 10 ile geri dönüş yapmış oldu. Hindistan'daki son Mi amiral gemisi olan Mi MIX 2, 3 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

Çin merkezli teknoloji devi, bu cihazlarında kullandığı MIUI arayüzünü de güncel tutmak için çalışmalar yürütüyor. Mi 10 için gelen MIUI 11.0.5.0, içerisinde güvenlik yamasının yanı sıra birkaç küçük yenilik içeriyor.

Mi 10 MIUI şu ana kadar aldığı güncellemeler:

Xiaomi, MIUI 11.0.5.0.QJBINXM'i Android güvenlik yamasıyla kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme yaklaşık 463 MB boyutunda ve NavIC (Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi​) desteği ve Wi-Fi 6 simgesi getiriyor. Bilindiği üzere Mart Ayı Android Güvenlik Yaması ile MIUI 11.0.4.0.QJBINXM kullanıma sunulmuş ve yaklaşık 447 MB boyutunda olan güncellemeyle aşırı ısınmaya neden olan sorun düzeltilmişti.

Xiaomi, güncellemelerini aşamalı olarak dağıtan firmalardan biri. Bu nedenle güncellemeler önce rastgele sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor ardından şirket, kritik bir hata olmadığından emin olursa güncellemeler tüm kullanıcılara birkaç gün içerisinde dağıtılıyor.

Xiaomi, Çin'de düzenlediği bir etkinlik ile yeni nesil Intel işlemcilere sahip Mi Notebook Pro 15 dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Tasarım çizgisini koruyan Mi Notebook Pro 15, Core i5 ve Core i7 işlemcili iki farklı modelle geldi. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 modelleri, %100 sRGB renk gamı sunan 15,6 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip. Çerçeveleri 6,52 mm olan dizüstü bilgisayarlar %81,5 ekran/gövde oranı sağlıyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve 178 derece görüş açısı sunuyor. Cihazlar arasındaki fark, işlemci, RAM ve depolama tarafında ortaya çıkıyor. Modeller hakkında ayrıntı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.