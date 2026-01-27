Tümü Webekno
Xiaomi, Kalabalık Ailelerin Vazgeçilmezi Olacak 502 Litrelik Akıllı Buzdolabı Tanıttı

Xiaomi, Mijia serisi altında yepyeni bir buzdolabı tanıttı. Cihaz, 502 litrelik kapasitesi ve akıllı özellikleriyle iddialı bir model olacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, üst düzey özelliklere sahip akıllı ev aletleriyle de tanınıyordu. Şimdi ise şirket, ülkemizde de görmeye başladığımız Mijia markası altında yepyeni bir ürün tanıttı. Bu ürün, Mijia Cross Door 502L buzdolabı olarak geliyor.

Global lansmanı gerçekleştirilen yeni Mijia buzdolabı, dikkat çeken özelliklere sahip. Özellikle de büyük aileler için çok iyi bir tercih olacağını söyleyebiliriz. Gelin bu cihazın özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

Xiaomi’nin yeni Mijia buzdolabı neler sunuyor?

xia

Mijia Cross Door modelinde toplamda 502 litrelik çok geniş bir hacim sunuluyor. Bu kapasitenin farklı bölgelere dağıtıldığını da belirtmek gerek. 297 litrelik bir buzdolabı bölümü var. 176 litrelik dondurucu alanı da görüyoruz. Bu ikisine ek olarak yaklaşık -1 °C ile 5 °C arasında bağımsız olarak ayarlanabilen 29 litrelik iFresh dönüştürülebilir bir bölgeye de sahip. Yüksek kapasitesi sayesinde büyük aileler veya fazla kapasite ihtiyacı olan haneler için oldukça uygun olduğunu söylemek mümkün.

İçecekleri, sebzeleri ve diğer bozulabilir ürünleri dondurmadan optimum sıcaklıkta saklamak için ideal bir buzdolabı diyebileceğimiz ürün, çok yönlü tasarımı ve çift kapı düzeniyle kolay erişim sunuyor. Sıcaklık ayarlayabilme, mod değiştirme, Xiaomi Home uygulamasıyla buzdolabının durumunu uzaktan izleme gibi özellikler sunmasıyla akıllı bir buzdolabı diyebiliriz.

xi2

Kullanıcılar, kapının açık bırakılması veya cihazın OTA güncellemesi alması durumunda uyarı veren akıllı bildirimler alabilecekler. Ayrıca Google Asistan gibi destekleri sayesinde eller serbest kullanım da sunuyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında Ag Fresh antibakteriyel teknolojisi, çeşitli soğutma modları ve 90° kapı açma gibi şeyler var. Ürünün fiyatı ise 849 euro olarak açıklandı. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

