Xiaomi, Şimdi de Akıllı Masaj Tarağı Üretti: İşte Enfes Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bir üye daha ekledi. Şirket bu kez de akıllı masaj tarağı duyurdu. Oldukça ilginç özelliklere sahip olan ürün, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin akıllı masaj tarağı neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den yine gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Şirket, MIJIA markası altında yeni bir baş masaj aleti tanıttı. Dışarıdan bakıldığında bir tarak gibi görünen ürün, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Kompakt bir tasarıma ve ergonomik yapısı ile uzun süreli kullanıma uygun olan masaj tarağı, özel bir masaj teknolojisi ile donatıldı. Şirketin açıklamasına göre ürünün üzerinde bulunan 78 yuvarlak, esnek tarak dişi, insan elini simüle edecek şekilde tasarlandı. Tıpkı bir parmak gibi başınıza basınç uygulayan bu dişler, dönebilen başlığı sayesinde sağladığı rahatlık seviyesini maksimum seviyeye ulaştırıyor.

Xiaomi'nin masaj tarağı işte böyle görünüyor

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı masaj tarağı, 6 farklı çalışma moduna ev sahipliği yapıyor. Bu modlar sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç duydukları rahatlama seviyesinde anında ulaşıyorlar. 2.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan ürün, en düşük çalışma modunda 10 dakika kullanılırsa 10 güne kadar şarj ihtiyacı istemiyor. Tüm bunlara ek olarak; bu akıllı masaj tarağının 3 ml haznesine saç bakım ürünlerinizi koyabilir, başınızın tamamına eşit olarak dağılmasını sağlayabilirsiniz.

Xiaomi'nin Mi Home uygulaması ile entegre çalışan ürün, kişiye özel ayarlamalar yapılmasına imkân tanıyor. Ayrıca su altında yıkanabilen ilginç ürün, satışa sunulduğu tüm ülkelerde yok satacak gibi görünüyor. Peki ya fiyatı? Xiaomi'nin akıllı masaj tarağı, lansmana özel 70 dolar karşılığında alınabilecek. Ürünün perakende satış fiyatı ise 85 dolar olarak açıklandı.