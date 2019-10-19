Xiaomi Bu Ay Bir Yeni Telefon ile Mi TV 5'i Piyasaya Sürecek

Xiaomi, bu sene içerisinde Mi Mix Alpha ve dünyanın en uygun 5G destekli telefonu Mi 9 Pro 5G'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Ortalıkta dolaşan söylentilere göre Xiaomi, bu ayın sonunda yeni bir telefon modeli ile birlikte Mi TV 5 televizyonunu piyasaya sürecek.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu sene içerisinde yaptığı teknolojik cihazların tanıtımına doymamış gibi duruyor. Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan şirket, yıl başından beri tanıttığı telefonlar ile birçok akıllı telefon kullanıcısının ilgisini çekebilmeyi başarmıştı.

Özellikle dünyanın en ekonomik 5G akıllı telefonu ile gönülleri fetheden Xiaomi, bir başka akıllı telefon modeli olan Mi Mix Alpha ile 'yok artık' dedirtmişti. Tamamen çerçevesiz olan bu akıllı telefon modeli, sektöre yeni bir soluk getirecek cinstendi ancak bunlar Xiaomi'ye yetmiş gibi durmuyor. Şirket, söylentilere göre ekim ayının sonuna doğru yeni bir akıllı telefon ile birlikte Xiaomi Mi TV 5 modeli çerçevesiz televizyonunu piyasaya sürecek.

Üç farklı telefon modelinden birinin piyasaya sürülmesi bekleniyor

Xiaomi'nin piyasaya sürmesi beklenen 3 adet akıllı telefonu var. Bunlardan biri Xiaomi Mi Mix 4, diğeri Mi Note 10 ve en sonuncusu da kısa bir süre önce piyasaya sürülen Mi CC9'un Pro varyantı. Bu modeller arasında Xiaomi Mi Mix 4 ve Xiaomi Mi Note 10'un, Mi CC9 Pro'dan daha erken geleceği düşünülüyor.

Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra bir de televizyon piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirketin genel müdürü Li Xiaoshuang ile yapılan bir röportajda Li, Mi TV 5 ile ilgili soruları yanıtladı ve televizyonun hızlı bir şekilde piyasaya sürülmeye hazırlandığını ve bu ay içerisinde lansmanının yapılacağını belirtti.