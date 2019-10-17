Xiaomi Mi Mix 4’ün Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzun zamandır piyasaya çıkması beklenen Xiaomi Mi Mix 4, ilk defa gerçek görüntülerle karşımıza çıktı. Telefonun görüntüleri, beklentilerimizi daha da artıracak gibi duruyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Mi Mix 4’ün piyasaya çıkmasına çok az bir süre kaldı. Telefonun gerçek görüntüleri de bu süreçte ortaya çıktı. Telefonun ortaya çıkan görüntüleri çok kaliteli değil ancak cihaz hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Görüntüler bize telefonun özellikleri hakkında bir fikir vermeyi başarıyor. Daha önce de telefonun benzer bir örneği vardı.

Yeni Mi Mix serisi akıllı telefonlar, tasarım anlamında çok ince bir çerçeveye sahipti. Bu telefon da en azından göründüğü kadarıyla bu felsefeye uyum sağlıyor. Yani görüntüdeki cihaz gerçekten de Xiaomi Mi Mix 4 olabilir.

Ön kamera nereye gitti?

Görüntülerde ekranda bir kamera deliği ya da kamera görmüyoruz. Bu da kameranın bir şekilde saklandığını gösteriyor. Ekrana gömülü ya da açılabilir bir kamera, Xiaomi’nin bu konuda tercih ettiği yöntem olabilir. Çinli firma bu teknolojiye hali hazırda sahip. Çinli firma hali hazırda Mi 9T modellerinde bunu kullanıyor.

Bir diğer ihtimal ise kameranın ekran içinde olması ancak bu teori çok da gerçekçi gözükmüyor. Bu sensörler şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor ve piyasaya sürülmeye hazır değil. Xiaomi de yakın zamanda böyle bir kamerayı piyasaya sürecekmiş gibi durmuyor.

Söylentilere göre Xiaomi Mi Mix 4, 24 Ekim’de piyasaya çıkacak. Mi Note 10 ise daha sonra gelecek. Bu seride 2017 yılından bu yana yeni telefon çıkmıyordu.

Mi Mix 4, büyük ihtimalle Snapdragon 855+ işlemci, 8 GB RAM ve üçlü kamera ile gelecek.