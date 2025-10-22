Tümü Webekno
Xiaomi, Kışın Sımsıcak Tutacak Akıllı Battaniye Tanıttı

Xiaomi, ilginç ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi de sizi kışın sımsıcak tutacak akıllı battaniye tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, telefonlardan akıllı ev aletlerine kadar her türden ürünle karşımıza çıkan bir marka. Şirketin çok ilginç ürünler tanıttığını da sıkça görüyorduk. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi. Öyle ki Xiaomi, Mijia ürünleri bünyesinde elektrikli akıllı battaniye tanıttı.

Yeni Xiaomi Mijia akıllı battaniye kimsenin daha önce pek aklından geçirmediği ancak özelliklerini görünce almak isteyeceği bir ürün olarak geliyor. Özellikle kış aylarında çok kullanışlı olacağını söyleyebiliriz.

80W ısıtma, sesle kontrol ve dahası

xiamo

Çin’de tanıtılan akıllı Xiaomi battaniye, 1.8 x 0.8 metre boyutlarında tek kişilik yataklar için tasarlanan bir battaniye olarak sunuluyor. Yumuşak polyester kullanılan battaniyede 80W’lık ısıtma özelliği var. Xiaomi’ye göre kullanılan üçlü yalıtım sistemi, cihazın elektrikli risklerini önlerken sıcaklığı sabit tutmasını sağlıyor. Böylece soğuk günlerde hiç soğumadan kullanıcıyı yeterli sıcaklıkta tutabiliyor.

En önemli öne çıkan özelliği akıllı kontrol sistemi diyebiliriz. Kullanıcılar, birlikte gelen kumandayı kullanarak cihazın kontrolünü sağlayabiliyor. Öte yandan Mijia uygulaması üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Sıcaklık ayarlama, Xiaomi cihazlarıyla uyumluluk gibi özellikleri var. Xiao AI yapay zekâ desteği sayesinde **sesli komutlara **bile destek sunuyor. Böylece istediğinizi söyleyerek battaniye ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca geceleri sıcaklığı otomatik ayarlayan akıllı uyku modu bile var.

Battaniyenin küresel olarak satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Xiaomi’ye göre cihaz, 34 dolarlık uygun bir fiyattan Çin’deki müşterilerin beğenisine sunulacak. Diğer pazarlara gelirse de ilgi çekeceğini tahmin edebiliriz.

Xiaomi

