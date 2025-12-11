Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tavan Aydınlatması Duyurdu: İşte Enfes Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, yeni akıllı tavan aydınlatmasını MIJIA markası altında piyasaya sürdü. Oldukça ilginç özelliklere sahip olan tavan aydınlatması, yüksek fiyatına rağmen çok satacak gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin yeni tavan aydınlatması neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin akıllı ev ürünleri sektöründe yükselen markası MIJIA, yeni bir tavan lambası duyurdu. MIJIA'nın bugüne kadar duyurduğu en pahalı tavan lambası olarak karşımıza çıkan ürün, sahip olduğu ilginç özelliklerle "akıllı ev" tabirine bakışınızı değiştirecek gibi görünüyor.

MIJIA'nın yeni tavan lambasının pahalı olmasının bazı haklı sebepleri var. Öyle ki bu ürün, odanın her yerini eşit ve göz yormayacak şekilde aydınlatabilmek için özel bir optik sisteme ev sahipliği yapıyor. 10.000 lümen ışık yayabilen lamba, toplamda 500'den fazla LED ile donatılmış durumda.

Karşınızda MIJIA'nın yeni tavan lambası:

Xiaomi, yeni akıllı tavan aydınlatmasını HyperOS işletim sistemi ile destekliyor. Tavan aydınlatması, bu özellik sayesinde Mi Home uygulaması üzerinden yönetilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor. Dileyen kullanıcılar, lambanın aydınlatma seviyesini ve kişiselleştirilmiş uyandırma özelliğini kullanabilecekler. Üstelik bu tavan aydınlatmasını sesli asistan yardımı ile de kullanabileceksiniz.

Şu an için Çin pazarına sunulan akıllı tavan aydınlatmasının fiyatı 270 dolar olarak açıklandı. Küresel pazara çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen ürün, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olacak.